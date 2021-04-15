Travel24 за підтримки SKODA KAMIQ зібрав цікаву інформацію, яка допоможе вам влаштувати незабутню мандрівку.

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Як виникла алея сакур в Ужгороді?

Ще в 1923 році японську декоративну вишню привезли в Ужгород з Відня. Нині це дерево можна зустріти на вулицях Ракоці й Довженка. Саме в Ужгороді розташована найбільша в Європі Алея сакур, що простягнулася вздовж берега Ужа, на Православній та Київській набережних. Чисельність дерев складає близько 2 тисяч.

Якщо вірити місцевій легенді, то екзотичні дерева були викрадені жителями, коли японці прямували до Франца Йосифа I – імператора Австрії. Вони везли в подарунок дерева сакури й зупинилися на ніч в місті Мукачево. Почувши про незвичайні японські вишні, закарпатці вирішили підмінити саджанці сакури на звичайні фруктові дерева.



Цвітіння сакур в Ужгороді / Фото: blogspot.com / Яна Онашкевіч

Проте існує ще одна версія – офіційна. Перша згадка про японську вишню в Ужгороді зустрічається в письмових джерелах XIV століття – коли Другети (рід угорських феодальних магнатів, які володіли Ужгородом з 1322 по 1684 роки) насаджували в саду дерева, завезені з Італії.

Коли квітнуть сакури?

Масове цвітіння зазвичай припадає на кінець квітня – початок травня, і триває близько 2 тижнів. Саме тоді в Ужгород приїжджають туристи з усього світу, щоб подивитися на дивовижне видовище і зробити гарні світлини.



Коли цвіте сакура в Ужгороді / Фото: УНІАН

Музично-творчий фестиваль "Сакура Фест"

В цей весняний період проходить щорічний фестиваль. Наразі це вже фестиваль-локація, адже він охоплює все місто. З 16 квітня гостям пропонують насичену програму: виставки, конкурси, квести, майстер-класи та інше.

В рамках "Сакура-Фесту" в "Совиному гнізді" відбудеться фестиваль рожевого вина Sakura Wine, під час якого відвідувачі матимуть змогу продегустувати кращі сорти рожевого вина від провідних закарпатських виноробень.

Де в Ужгороді шукати сакури?

Чудово провести час та відпочити на лавках в рожевих сакурах можна у сквері Масарика. Далі варто вирушити до мікрорайону Галагов, де теж розташовано вдосталь сакур. Неможливо оминути вулицю Ракоці – біля обласного управління Національної поліції.



Сакура на вулиці Ракоці / Фото: УНІАН

Охоплюють японські вишні й паралельну вулицю Довженка. Варто також заглянути на площу Пушкіна і вийти до набережної.

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Чим дістатися?

Ідеальним варіантом буде SKODA KAMIQ, яка оснащена передовими технологіями Sport Chassis Control – режим спортивного водіння. Ця модель на всі випадки життя. Вона поєднує в собі переваги кросовера і позашляховика, хоч й передбачена для руху містом, дороги в горах теж витримає. Витрати палива становлять 4 літри на 100 кілометрів. Розгін до ста кілометрів за годину двигун KAMIQ набирає від 8,3 секунди. Звісно, як і в будь-якій моделі SKODA, безпека тут на вищому рівні: 9 подушок безпеки (Side Assist і Passenger Protection).



SKODA-KAMIQ / Фото: skoda-storyboard.com

Детальніше про авто SKODA KAMIQ дивіться у тест-драйві:

Приємної мандрівки!