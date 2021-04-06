Любимый сезон туристов в Закарпатье – цветения сакур. Кажется, он уже не за горами, ведь здесь начинают расцветать первые сакуры.

Об этом в комментарии корреспонденту УКРИНФОРМа сообщил закарпатский гид Максим Адаменко. По его словам, пик цветения ожидается в 20-х числах апреля.

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Он отметил, что сейчас в Мукачево цветет так называемая "безумная сакура". Это дерево находится в центре города, и зацветает несколько раз в год, в том числе и в декабре. Для него индикатор сакурового цветения на Закарпатье – магнолии кобус.

Как правило, если расцвели белые магнолии (а они сейчас уже цветут в городах Закарпатья) – за две недели следует ожидать пика цветения сакур. В последние годы, которые отмечаются холодными веснами, это происходит, как правило, в 20-х числах апреля, – рассказал Адаменко.

Гид добавил, что в этом году на Закарпатье ожидают туристов на сакуры – конечно, не в таком количестве, как к пандемии, но и не так, как в 2020-м, когда цветущие улицы были пустыми.



На Закарпатье расцветают первые сакуры / Фото: mukachevo.net

Отмечается, что больше всего сакур – в закарпатских городах Мукачево, Ужгород и Виноградов. В Мукачево – самая длинная аллея сакур на Закарпатье, а в Ужгороде растут самые старые сакуры.

Напомним, ранее на Закарпатье в горном селе Колочава зацвела Долина шафранов.