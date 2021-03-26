В общезоологическом заказнике "Длинный брод" в Житомирской области начал цвести кандык европейский или собачий зуб, который занесен в Красную книгу Украины.

Такое название он получил из-за своеобразной формы луковицы, у основания которой есть две-три выводковые луковички, похожие на клыки собаки.

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Растение вырастает до 20-30 сантиметров высотой и цветет ранней весной розовым, фиолетовым, сиреневым и белым цветами. Собачий зуб занесен в Красную книгу Украины.

По словам главного лесничего лесхоза Григория Ивасюка, пока это растение занимает незначительную территорию. Собачий зуб тщательно охраняют, поэтому надеются, что его площадь расширится.



Цветение собачьего зуба \ Фото Житомирское управление лесного хозяйства