У загальнозоологічному заказнику "Довгий брід" на Житомирщині почав квітнути кандик єввропейський або еритроній собачий зуб, який занесений до Червоної книги України.

Таку назву він отримав через своєрідну форму цибулини, біля основи якої є дві-три виводкові цибулинки, що схожі на ікла собаки.

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Рослина виростає до 20-30 сантиметрів заввишки й квітне ранньою весною рожевим, фіолетовим, бузковим і білим кольорами. Еритроній собачий зуб занесено до Червоної книги України.

За словами головного лісничого держлісгоспу Григорія Івасюка, наразі ця рослина займає незначну територію. Собачий зуб ретельно охороняють, тож сподіваються, що його площа розшириться.



Цвітіння собачого зуба \ Фото Житомирське управління лісового господарства