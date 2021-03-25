С 25 марта Сейшельские острова открыли границы для иностранных туристов. Власти отменили карантин и требование вакцинных сертификатов.

Канал RFI сообщал, что с 95 тысячи населения страны получили первую дозу вакцины 90%, а вторую дозу - 39% людей. В стране использовались вакцины Sinopharm и AstraZeneca китайского производства.

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Теперь туристам не нужно отбывать карантин. Нужно будет сдать ПЦР-тест на коронавирус перед поездкой не ранее, чем за 72 часа до прилета. Справка должна быть из лаборатории на английском языке в бумажном виде с оригинальной печатью.

Также туристы должны подать заявление для получения обязательного медицинского разрешения от департамента здравоохранения Сейшел на сайте seychelles.govtas.com в местный департамента туризма и в департамент здравоохранения.

Подача заявления платная: пошлина для взрослого стоит 45 евро, для ребенка до 12 лет – 5 евро. На сайт надо загрузить паспортные данные, информацию о рейсе, место жительства, результаты тестирования и медицинскую страховку. Срок рассмотрения заявления не превышает 6 часов.

Останавливаться туристы могут в любом из 538 сертифицированных отелей, а также должны соблюдать социального дистанцирования и масочного режима.