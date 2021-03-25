Обязательные чаевые, каменный город и африканская пятерка: интересные факты о Танзании
Танзания – является визитной карточкой Африки. Именно здесь самая красивая природа со всеми климатическими зонами. Вы сможете подняться на Килиманджаро, полежать на белоснежных пляжах и пофотографировать диких животных.
Источник:"О, Море"
Редакция пообщалась с гидом и путешественником Максимом Баландюхом. Он поделился своими впечатлениями от поездки в Танзанию.
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Интересные факты о Танзании
Позитив везде
Путешественник говорит, что танзанийцы – очень певческий и положительный народ. Если украинцы привыкли к тому, что постоянно какие-то проблемы, то здесь всегда все хорошо.
Страна нацпарков
Более 30 процентов территории Танзании занимают природоохранные территории. Там много национальных парков, где живут местные племена.
Не планируйте путешествие весной
Если вы не хотите попасть на сезон дождей, то отправляйтесь сюда летом или зимой.
Килиманджаро
Это самая высокая гора в Африке, а по дороге к вершине здесь можно встретить различные ландшафты – от джунглей в начале пути к скалам и снегам сверху.
Килиманджаро / Фото: Максим Баландюх
Сопровождение обязательно
Килиманджаро – национальный парк, поэтому на гору нельзя подниматься самостоятельно. Вы обязаны нанять себе местных гидов и портеров, которые будут нести вещи. Максим отметил, что на маршруте есть специальные посты, где проверяют количество людей и документы гидов.
Чаевые
Неофициальным правилом Килиманджаро – есть чаевые для портеров. Путешественник вспоминает, что очень хочется отблагодарить людей, которые несут ваши вещи, во всем помогают и даже подбадривают.
Акклиматизация
Чтобы покорить самую высокую вершину Африки – нужно иметь хорошую физическую подготовку. Для такой высоты нужна акклиматизация. Поэтому Максим советует выбирать как можно дольше маршруты (7 и более дней), а вот для спуска можно выбрать более короткие маршруты.
Прежде всего активность
Если вы хотите увидеть национальные парки, провести активно время – планируйте это до восхождения.
Там рядом экватор, поэтому довольно жарко и когда ты уставший спускаешься, то хочется отдохнуть, полежать у бассейна или на море и пить сочок из кокосов, – поделился Максим.
Белоснежный песок
Если хочется ленивого отдыха – вам на остров Занзибар, который славится красивыми пляжами с белоснежным песком.
Занзибар / Фото: UnSplash
Морской отдых с колоритом
Здесь вы не просто сможете полежать на пляже, но и увидеть местный колорит. Для этого следует зайти в любое село на Занзибаре.
Африканская пятерка
Танзания – страна сафари. На территории национальных парков вы увидите пять крупнейших животных Африки: слона, льва, буйвола, носорога и леопарда.
Дикие животные в кратере вулкана
Заповедник Нгоронгоро имеет круглую форму и это настоящий кратер вулкана. Сейчас здесь живут дикие животные. Это очень хороший вариант для сафари.
Миграция животных
Можно приехать на сафари и вернуться разочарованными, потому что встретите мало животных. Причина – миграция животных в парке Серенгети – одном из самых популярных для сафари. Больший шанс увидеть что-то интересное в ноябре.
Жирафы в парке Серенгети / Фото: UnSplash
Непостоянные приливы и отливы
Там каждые 6 часов меняется состояние океана. Есть море, на каждом шагу вода, а через пару часов – пустота вокруг, огромная территория и это невероятно, – говорит Максим.
2 доллара за пакет овощей
Обед в ресторане стоит примерно 20 долларов. А вот овощи на местных рынках можно купить вдвое дешевле. Но если вы турист иногда приходится платить больше, чем местным. Например, Максим заплатил в 10 раз дороже в местном заведении.
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Рестораны без названий
На Занзибаре есть много ресторанчиков, но запомнить их сложно, потому что названия очень похожи. Вдоль берега заведения называются "Акуна матата" или "Джамбо" – это местное приветствие.
Каменный город
Стоит посетить Стоун-Таун – небольшой город, в котором очень хорошая старинная архитектура, много мечетей и узкие колоритные улочки.
Стоун-Таун в Занзибаре / Фото: kuku.travel
Специи вместо магнитов
Если хотите привезти из путешествия что-то действительно экзотическое, стоит купить на Занзибаре специи.
Открыта для туристов
Во время пандемии выбор стран для отдыха небольшой, а Танзания открыта и радостно ждет гостей.
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