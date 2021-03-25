Танзания – является визитной карточкой Африки. Именно здесь самая красивая природа со всеми климатическими зонами. Вы сможете подняться на Килиманджаро, полежать на белоснежных пляжах и пофотографировать диких животных.

Редакция пообщалась с гидом и путешественником Максимом Баландюхом. Он поделился своими впечатлениями от поездки в Танзанию.

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Интересные факты о Танзании

Позитив везде

Путешественник говорит, что танзанийцы – очень певческий и положительный народ. Если украинцы привыкли к тому, что постоянно какие-то проблемы, то здесь всегда все хорошо.

Страна нацпарков

Более 30 процентов территории Танзании занимают природоохранные территории. Там много национальных парков, где живут местные племена.

Не планируйте путешествие весной

Если вы не хотите попасть на сезон дождей, то отправляйтесь сюда летом или зимой.

Килиманджаро

Это самая высокая гора в Африке, а по дороге к вершине здесь можно встретить различные ландшафты – от джунглей в начале пути к скалам и снегам сверху.