В течение всего периода пандемии Мексика не закрывала свои курорты для туристов, что изрядно увеличило количество посетителей. И недаром, ведь это земля, которой всегда есть что предложить: памятники, удивительная история и богатая культура.

Редакция пообщалась с путешественником и гидом компании "Вйо" – Максимом Баландюхом. Он провел в этом году в Мексике более месяца и поделился интересными наблюдениями.

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Интересные факты о Мексике

Задержки на границе

Страна не требует визы и имеет открытые границы во время карантина, но прилететь сюда – не значит пройти границу. Чтобы избежать задержек, нужно иметь с собой в напечатанном виде все брони отелей, план путешествия и деньги наличными (примерно 1 500 – 2 000 долларов).

Картинка из уголовных фильмов

Больше всего меня поразило то, что Мексика очень киношная. Я думал что в кино Мексику показывают очень преувеличено, а тут попадаю и у меня такое ощущение, будто на съемки фильма приехал, – рассказал Максим.

Одного отпуска мало

Мексика очень большая, чтобы увидеть все, надо хотя бы полгода. Путешественник был здесь 43 дня, но посетил только самые интересные места.

Пещеры с обвалившейся крышей

Здесь очень красивая природа. Именно в Мексике находится множество пещер с водой внутри, которые называются сеноты.



Сеноты в Мексике / Фото: Максим Баландюх

Еда – неострая

Стереотип об острой пищу слышали, пожалуй, все.

На самом деле еда не такая острая, как часто говорят. Острыми являются соусы, можно добавлять их, а можно не добавлять, – опроверг Максим.

Уличная еда – не значит вредна

О чебуреках или шаурме, ассоциирующиеся с уличной едой, в Мексике можно забыть. Здесь даже люди в офисных костюмах по дороге на работу едят такосы – лепешки с овощами и мясом, которые стоят 2 – 3 доллара за одну штуку.

Потомки майя

Потомки племен майя, до сих пор общаются древними языками и носят национальную одежду, живут в городе с очень сложным названием: Сан Кристобаль де лас Касас. Максим говорит, что это очень колоритный город с яркими небольшими домиками.

Холм посреди джунглей может быть пирамидой

В штате Чиапас есть город Пеленке – древняя территория цивилизации майя, поросшая джунглями. Максим советует его посетить и говорит, что это большая площадь, где посреди джунглей можно найти руины древнего города, пирамиды.



Руины древнего города в Мексике / Фото: Максим Баландюх

Полиция с пулеметами

В Мексике очень много полицейских на улице, которые часто ездят на машинах с пулеметами. По словам Максима, это немного удивляет, но для Мексики это нормально, поэтому нужно привыкать.

Ресторанные охранники с автоматами

Они охраняют рестораны ночью, поэтому бояться такого зрелища не стоит.

Опасные районы

В больших городах, таких как Мехико, есть опасные районы, в которые ночью лучше не попадать. Для того чтобы этого избежать, нужно общаться с местными, таксистами и другими туристами. Они могут посоветовать, куда можно идти, а куда нет.

Безопасные районы

Максим говорит, чтобы понять, где безопасный район, нужно смотреть, какие отели в нем есть. Чем дороже – тем безопаснее район. Стандартная цена 40 – 50 евро за номер на двоих.



Отели подороже в Мексике / Фото: Максим Баландюх

Удобное транспортное сообщение

В стране очень хорошее автобусное сообщение между городами. 500 километров дороги общественным транспортом обойдется примерно 35 долларов. Если планируете арендовать авто – примерно 100 долларов, а аренда скутера 20 – 30 долларов.

Чем дальше от побережья, тем дешевле

Такое правило работает везде по территории страны. Например, за аренду авто в городе Оахака, расположенного дальше от побережья, Максим платил 50 долларов в день, а средняя цена за аренду в стране – 100 долларов.

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Обязательно загляните в Чиапас

Именно этот штат Максим советует выбрать для путешествия.

Там очень тепло, есть джунгли, много разных водопадов и лагун. Также в штате есть полуостров Юкатан на Карибском море. Это все – бывшая территория цивилизации майя, поэтому можно и искупаться, и узнать много нового, – советует путешественник.

За теплом поезжайте на юг

Северная часть страны более пустынная, а на юге – джунгли и побережья. Максим говорит, что когда у нас зима, на севере страны не так тепло, как летом. Если днем ​​еще можно ходить в футболке, то вечером обязательно надо одевать верхнюю одежду.



Джунгли в Мексике / Фото: Максим Баландюх

Многообразие кактусов

Если в поисках тепла ехать на Север Мексики не стоит, то для того, чтобы исследовать природу – даже нужно. На пустынной северной части страны очень много кактусов, их можно увидеть везде, даже на обочине дороги.