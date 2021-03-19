Впродовж усього періоду пандемії Мексика не закривала свої курорти для туристів, що неабияк збільшило кількість відвідувачів. І недарма, адже це земля, якій завжди є що запропонувати: пам'ятки, дивовижна історія та багата культура.

Редакція поспілкувалася з мандрівником та гідом компанії "Вйо" – Максимом Баландюхом. Він провів цього року в Мексиці понад місяць й поділився найцікавішими спостереженнями.

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Цікаві факти про Мексику

Затримки на кордоні

Країна не вимагає візи й має відкриті кордони під час карантину, але прилетіти сюди – не означає пройти кордон. Щоб уникнути затримок, потрібно мати з собою у видрукованому вигляді всі броні готелів, план подорожі та гроші готівкою (приблизно 1 500 – 2 000 доларів).

Картинка з кримінальних фільмів

Найбільше мене вразило те, що Мексика дуже кіношна. Я думав що в кіно Мексику показують дуже перебільшено, а тут потрапляю і в мене таке відчуття, ніби на зйомки фільму приїхав, – розповів Максим.

Однієї відпустки мало

Мексика дуже велика, щоб побачити все, треба хоча б пів року. Мандрівник був тут 43 дні, але відвідав лише найцікавіші місця.

Печери з проваленим дахом

Тут дуже гарна природа. Саме в Мексиці розташовано безліч печер з водою всередині, які називаються сеноти.



Сеноти у Мексиці / Фото: Максим Баландюх

Їжа – негостра

Стереотип про гостру їжу чули, мабуть, всі.

Насправді їжа не така гостра, як часто говорять. Гострими є соуси, можна додавати їх, а можна не додавати, – спростував Максим.

Вулична їжа – не означає шкідлива

Про чебуреки або шаурму, що асоціюються з вуличною їжею, в Мексиці можна забути. Тут навіть люди в офісних костюмах по дорозі на роботу їдять такоси – коржики з овочами та м'ясом, які коштують 2 – 3 долари за одну штуку.

Нащадки майа

Нащадки племен майя, що досі спілкуються давніми мовами й носять національний одяг, живуть в місті з дуже складною назвою: Сан Крістобаль де лас Касас. Максим каже, що це дуже колоритне місто з яскравими невеликими будиночками.

Пагорб посеред джунглів може бути пірамідою

У штаті Чіапас є місто Пеленке – давня територія цивілізації майя, що поросла джунглями. Максим радить його відвідати й каже, що це велика площа, де посеред джунглів можна знайти руїни давнього міста, піраміди.



Руїни давнього міста в Мексиці / Фото: Максим Баландюх

Поліція з кулеметами

У Мексиці дуже багато поліцейських на вулиці, які часто їздять на машинах з кулеметами. За словами Максима, це трохи дивує, але для Мексики це нормально, тому потрібно звикати.

Ресторанні охоронці з автоматами

Вони охороняють ресторани вночі, тому боятися такого видовища не варто.

Небезпечні райони

У великих містах, таких як Мехіко, є небезпечні райони, до яких вночі краще не потрапляти. Для того, щоб цього уникнути, потрібно спілкуватися з місцевими, таксистами й іншими туристами. Вони можуть порадити, куди можна йти, а куди ні.

Безпечніші райони

Максим каже, щоб зрозуміти, де безпечний район, потрібно дивитися, які готелі в ньому є. Чим дорожчі – тим безпечніший район. Стандартна ціна 40 – 50 євро за номер на двох.



Дорожчі готелі в Мексиці / Фото: Максим Баландюх

Зручне транспортне сполучення

У країні дуже добре автобусне сполучення між містами. 500 кілометрів дороги громадським транспортом обійдеться приблизно 35 доларів. Якщо плануєте орендувати авто – приблизно 100 доларів, а оренда скутера 20 – 30 доларів.

Чим далі від узбережжя, тим дешевше

Таке правило працює всюди по території країни. Наприклад, за оренду авто в місті Оахака, що розташоване далі від узбережжя, Максим платив 50 доларів на день, а середня ціна за оренду в країні – 100 доларів.

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Обов'язково заїдьте в Чіапас

Саме цей штат Максим радить вибрати для мандрівки.

Там дуже тепло, є джунглі, багато різних водоспадів і лагун. Також у штаті є півострів Юкатан на Карибському морі. Це все – колишня територія цивілізації майя, тому можна і покупатися, і дізнатися багато нового, – радить мандрівник.

За теплом їдьте на Південь

Північна частина країни більш пустельна, а на Півдні – джунглі і узбережжя. Максим каже, що коли в нас зима, на півночі країни не так тепло, як влітку. Якщо вдень ще можна ходити в футболці, то ввечері обов'язково треба одягати верхній одяг.



Джунглі в Мексиці / Фото: Максим Баландюх

Різноманіття кактусів

Якщо в пошуках тепла їхати на Північ Мексики не варто, то для того, щоб дослідити природу – навіть треба. На пустельній північній частині країни дуже багато кактусів, їх можна побачити всюди, навіть на узбіччі дороги.