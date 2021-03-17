Хорватия – удивительная страна с уникальными природными и историческими памятниками, и прекрасным морским побережьем. Страна лучше всего подходит для отдыха весной и летом.

Редакция рассказала о шести самых известных курортах, которые стоит посетить в Хорватии. Узнайте, почему они!

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Макарска

Это город на побережье Адриатического моря в Хорватии. Здесь хорошо развита курортная инфраструктура. Идеально подойдет для туристов с детьми.

Вблизи города есть природный парк Биоково, где можно посмотреть на море с гор. В Биоково также расположена одна из самых высоких точек Хорватии – Динарское нагорье.

Вход в парк платный – около 10 евро (330 гривен).



Природный парк Биоково / Фото: horvatia24.ru

Также в окрестностях Макарска можно посетить целую линию пляжей. Самый популярный из них – Punta Rata, у мыса святого Петра. Он признан одним из самых красивых по версии Forbes. Или же пляж Nikolina на курорте Башка Вода – один из самых чистых в Хорватии.

Ровинь

Курорт часто сравнивают с Венецией. Сами же хорваты часто выбирают его для свадебного путешествия, потому что атмосфера идеально подходит для такого события.

К строительству Ровиня приложились разные страны, в свое время курорт находился под властью Византии, Германии, Франции, Югославии и собственно Хорватии. Каждая эпоха истории отражена в архитектуре города.



Ровинь в Хорватии / Фото: kuku.travel

Кроме древней архитектуры туристы едут сюда ради пляжного отдыха. На побережье вблизи города их до 15. Самый популярный из них – Mulini Beach, где можно развлечься в баре. А Skaraba Beach – для любителей одинокого отдыха.

Остров Брач

Известный своим климатом – длинное, сухое и теплое лето, а зимой – сухие и короткие. Еще до конца октября у острова Брач ​​можно купаться в море, а уже в начале марта любоваться цветением деревьев. Здесь расположены оливковые и виноградные поля.

Поэтому стоит посетить не только туристическую часть острова, но и напроситься в гости к местным жителям. Всю красоту острова можно увидеть с Видовой горы. Кроме того, можно посмотреть на Золотой мыс, который часто меняет форму благодаря ветрам, что приходят на Брач.



Остров Брач / Фото: kuku.travel

Оребич

Ранее в курортном городе проживали хорваты-рыбаки, поэтому морское прошлое можно проследить в современном Оребиче.

В середине июля на местный праздник Святой Девы Кармен музей Оребич организовывает масштабный фестиваль. Во время действа гостей угощают морскими деликатесами прямо на улицах города, на площадях играют музыки и проходят тематические представления. В другое время морепродукты можно попробовать в местных ресторанах.

Дубровник

Один из самых дорогих курортов Хорватии. Город превратили в музей под открытым небом, почти все здания старого города охраняет ЮНЕСКО, а центральная улица Дубровника Страдун – одна из лучших пешеходных в Европе.



Улица Страдун в Дубровнике / Фото: itinari.com

Пляжи Дубровника – разные. Пляж Лапад – песчаный и простирается на 3,5 километра. А пляж Банье – полностью галечный. А вот пляжи острова Локрум у Дубровника – дикие, без курортной инфраструктуры.

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Опатия

Маленький город на побережье Хорватии, где построили один из первых люксовых яхт-клубов в Европе. До сих пор в город приезжают ради отдыха на яхтах, винд и кайтсерфинга.

Насчет пляжей Опатии – они похожи на огромные бассейны. Там невероятно чистая и прозрачная вода. Самый популярный – Слатина, хорошо оснащен для туристов. Есть еще пляж Медвежья, который расположен у подножия горы Укка. На этом пляже можно увидеть типичную погоду Хорватии – теплое море и горный климат.