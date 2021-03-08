Некоторые страны мира уже потихоньку открывают свои границы, поэтому можно начать планировать путешествие. И если вы давно хотели отправиться в Португалию и собираетесь осуществить это желание, то сначала нужно кое-что узнать.

Тревел-проект "Орел & Решка. Новый сезон" дал советы, без которых туристам не обойтись в этом государстве.

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Выбирайте не только самые популярные локации

Чаще всего туристы обращают внимание на Лиссабон и Порту. Да, это очень красивые города, но вы теряете множество интересного в менее популярных португальских городах и поселках. Например, Назаре, который известен самыми высокими волнами в мире, или Коимбре, где расположен один из старейших университетов Европы. К слову, им вдохновлялась Джоан Роулинг при создании серии книг о Гарри Поттере.

Назаре – настоящая неизведанная Португалия. Могу поспорить, мало кто из туристов здесь бывал, а зря. Здесь такая красота прямо на берегу океана! – отметил ведущий Иван Дорн.



Назаре на закате / pixabay

Обязательно попробуйте морепродукты

Даже если вы предпочитаете мясо, не проходите мимо рыбных блюд в Португалии. Дорадо, треска и сибас – то, что обязательно стоит попробовать! Они подаются в различных вариациях, а в качестве закуски можно купить сушеную рыбу в уличных продавцов. Ведущие тревел-шоу рассказали, что в португальских городах прямо на пляжах стоят огромные сетки, на которых сушится рыба.



В Португалии стоит попробовать сушеную рыбу / pixabay

Занимайтесь шоппингом с умом

Не покупайте банальных магнитиков на память, обратите внимание на обувь. В городе Порту производят самую качественную обувь во всей Европе. Также высоким качеством отличается португальская керамика – она может послужить отличным сувениром, хорошим подарком для родных и близких.



Что привезти из Португалии / pixabay

Отметим, ранее музыканты Мишель Андраде и Алексей Завгородний (Позитив) стали ведущими первого выпуска "Орел & Решка. Новый сезон", и рассказали, какие локации Боливии стоит посетить.