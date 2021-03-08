Деякі країни світу вже потихеньку відкривають свої кордони, тому можна почати планувати подорож. І якщо ви давно хотіли вирушити в Португалію і збираєтеся здійснити це бажання, то спершу треба дещо дізнатися.

Тревел-проєкт "Орел & Решка. Новий сезон" дав поради, без яких туристам не обійтися в цій державі.

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Обирайте не лише найпопулярніші локації

Найчастіше туристи звертають увагу на Лісабон і Порту. Так, це дуже красиві міста, але ви втрачаєте безліч цікавинок в менш популярних португальських містечках і селищах. Наприклад, Назаре, який відомий найвищими хвилями у світі, або Коїмбре, де розташований один з найстаріших університетів Європи. До слова, ним надихалася Джоан Роулінг при створенні серії книг про Гаррі Поттера.

Назаре – справжнісінька незвідана Португалія. Можу посперечатися, мало хто з туристів тут бував, а даремно. Тут така краса прямо на березі океану! – зазначив ведучий Іван Дорн.



Назаре на заході сонця / pixabay

Обов'язково спробуйте морепродукти

Навіть якщо ви надаєте перевагу м'ясу, не проходьте повз рибних страв в Португалії. Дорадо, тріска і сібас – те, що обов'язково варто спробувати! Вони подаються в різноманітних варіаціях, а як закуску можна купити сушену рибу у вуличних продавців. Ведучі тревел-шоу розповіли, що у португальських містечках прямо на пляжах стоять величезні сітки, на яких сушиться риба.



У Португалії варто спробувати сушену рибу / pixabay

Займайтеся шопінгом з розумом

Не купуйте банальних магнітиків на пам'ять, зверніть увагу на взуття. У місті Порту виробляють найякісніше взуття у всій Європі. Також високою якістю відрізняється португальська кераміка – вона може послужити відмінним сувеніром, хорошим подарунком для рідних і близьких.



Що привезти з Португалії / pixabay

Відзначимо, раніше музиканти Мішель Андраде й Олексій Завгородній (Позитив) стали ведучими першого випуску "Орел&Решка. Новий сезон", і розповіли, які локації Болівії варто відвідати.