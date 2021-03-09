Во всем мире правила въезда в страны постоянно обновляются, но в большинство из них иностранным туристам трудно попасть. Лишь в пяти странах сейчас нет коронавирусных ограничений.

Об этом говорится в отчете ВТО (UNWTO) относительно ограничений в путешествиях во время пандемии коронавируса.

Читайте также Как коронавирус повлиял на туристов: исследования ученых

Пять дестинаций (2% от общего количества в мире) отменили все связанные с COVID-19 ограничения на въезд для туристов: Албания, Доминиканская Республика, Коста-Рика, Северная Македония и Танзания, – сообщается в документе.

В отчете указано, что около трети стран (32%) остаются полностью закрытыми для туристов, а еще 66% – закрыты частично или требуют предъявлять отрицательный ПЦР-тест, некоторые – в сочетании с самоизоляцией по прибытии.

В то же время глава ВТО Зураб Пололикашвили считает, что странам пора оживлять туристическую отрасль и отказываться от карантинных ограничений для путешественников. Он убежден, что туристические запреты лишь частично решают проблему с распространением коронавируса, и многие из них необоснованны.

Отметим, Сейшельские острова открывают границы для иностранных граждан с 25 марта. Государство начнет пускать на свою территорию туристов со всего мира, за исключением Южной Африки.

Президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина заявил, что с 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России.

Кроме того, Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение вдвое сократить период карантина для туристов, которые вакцинированы от COVID-19.