Популярный курорт Сейшельские острова открывает границы для иностранных граждан в ближайшее время.

Об этом заявил министр иностранных дел и туризма Сильвестра Радегонде. По его словам, 25 марта правительство начнет пускать на свою территорию туристов со всего мира, за исключением Южной Африки.

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Для въезда в страну путешественникам понадобится отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, выполненный за 72 часа до прибытия.

Туристам не нужно будет отсиживать 14-дневный карантин в изоляции, однако им придется выполнять принятые ограничительные меры для поддержания безопасности, в том числе носить маски, проводить дезинфекцию рук и соблюдать социальную дистанцию.

Мы надеемся, что это даст передышку нашей экономике, она очень ей нужна. И мы надеемся, что за этим последует серия экономических мероприятий в сфере туризма. Спрос на отдых есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются путешественниками,

– отметил Радегонде.

В январе Сейшельские острова открыли свои границы только для туристов, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса за две недели до прибытия в страну. При этом младенцы и дети младше 18 лет от этого требования освобождались.