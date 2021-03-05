На Бали украинку Елену и россиянина Дмитрия задержали при въезде через подделку тестов на коронавирус.

В полиции вызвал подозрение странный внешний вид тестов, которые они предоставили. Они связались с больницей, указанной в справках и выяснили, что клиентов с такими данными у них не было.

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"А это значит, что медицинский документ был подделан, скорее всего, в банальном фотошопе. Оба нарушителя ковид-безопасности были сразу же задержаны", – говорится в сообщении.

Русский и украинка заявили, что получили эти тесты у человека на острове Ломбок в Индонезии. Сейчас они находятся под следствием.

В январе туристов, которые нарушали карантин, местная полиция заставляла отжиматься. Мероприятия применяли к тем, кто не надевал или неправильно носил защитные маски.