На Бали наказывают иностранных туристов, которые нарушают карантинные ограничения. Местная полиция заставляет их отжиматься.

Такие меры применяются к тем, кто не надевает или неправильно носят защитные маски, сообщает ABC Australia.

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Больше всего нарушений зафиксировали в округе Бадунг, где размещены пляжи Кута и Семиньяк – почти 9 тысяч. Как отмечается, 80% оштрафованных – это преимущественно туристы из Европы.

Штраф за отсутствие маски на Бали составляет 100 тысяч рупий – это 9 долларов. По словам руководителя Агентства общественного порядка Бадунга, власти решили не применять эту меру наказания к тем туристам, кто носил с собой маску, но не надевал.

Таких нарушителей заставляли отжиматься или подметать улицу. Некоторые были оштрафованы за то, что оказали сопротивление сотрудникам полиции или просто не хотели с ними сотрудничать.

Смотрите видео отжимания нарушителей: