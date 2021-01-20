На Балі карають іноземних туристів, які порушують карантинні обмеження. Місцева поліція змушує їх віджиматися.

Такі заходи застосовують до тих, хто не вдягає або неправильно носять захисні маски, повідомляє ABC Australia.

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Найбільше порушень зафіксували в окрузі Бадунг, де розміщені пляжі Кута і Семіньяк – майже 9 тисяч. Як зазначається, 80% оштрафованих – це переважно туристи з Європи.

Штраф за відсутність маски на Балі становить 100 тисяч рупій – це 9 доларів. За словами керівника Агентства громадського порядку Бадунга, влада вирішила не застосовувати цю міру покарання до тих туристів, хто носив з собою маску, але не одягав. Таких порушників змушували віджиматися або підмітати вулицю.

Деякі були оштрафовані через те, що чинили опір співробітникам поліції або просто не хотіли з ними співпрацювати.

Дивіться відео віджимання порушників: