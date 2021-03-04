Как только закончится эпидемия, то сразу планируйте путешествие. А британский путеводитель Rough Guides составил рейтинг самых дружелюбных городов мира.

Они провели опрос в фейсбуке и инстаграми, в котором их читатели проголосовали за своих фаворитов.

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Результаты опроса:

Глазго, Шотландия Дублин, Ирландия Монреаль, Канада Ливерпуль, Англия Токио, Япония Ванкувер, Канада Копенгаген, Дания Дубай, Объединенные Арабские Эмираты Манчестер, Англия Мельбурн, Австралия Будапешт, Венгрия

В рейтинг попали еще Кейптаун, Вьентьян, Веллингтон и Атланта. Также Глазго выиграло этот титул еще в 2014 году.