Наиболее доброжелательные города мира: кто возглавил рейтинг
Как только закончится эпидемия, то сразу планируйте путешествие. А британский путеводитель Rough Guides составил рейтинг самых дружелюбных городов мира.
Источник:Rough Guides
Они провели опрос в фейсбуке и инстаграми, в котором их читатели проголосовали за своих фаворитов.
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Результаты опроса:
- Глазго, Шотландия
- Дублин, Ирландия
- Монреаль, Канада
- Ливерпуль, Англия
- Токио, Япония
- Ванкувер, Канада
- Копенгаген, Дания
- Дубай, Объединенные Арабские Эмираты
- Манчестер, Англия
- Мельбурн, Австралия
- Будапешт, Венгрия
В рейтинг попали еще Кейптаун, Вьентьян, Веллингтон и Атланта. Также Глазго выиграло этот титул еще в 2014 году.
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