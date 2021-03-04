Як тільки закінчиться пандемія, то одразу плануйте подорож. А британський путівник Rough Guides склав рейтинг найбільш доброзичливих міст світу.

Вони провели опитування у фейсбуці та інстаграмі, в якому їхні читачі проголосували за своїх фаворитів.

Читайте також: Коса Обитічна: як добратися, на що подивитися та як розважатися

Результати опитування:

Глазго, Шотландія Дублін, Ірландія Монреаль, Канада Ліверпуль, Англія Токіо, Японія Ванкувер, Канада Копенгаген, Данія Дубай, Об'єднані Арабські Емірати Манчестер, Англія Мельбурн, Австралія Будапешт, Угорщина

До рейтингу потрапили ще Кейптаун, В'єнтьян, Веллінгтон і Атланта. Також Глазго виграло цей титул ще у 2014 році.