Найбільш доброзичливі міста світу: хто очолив рейтинг
Як тільки закінчиться пандемія, то одразу плануйте подорож. А британський путівник Rough Guides склав рейтинг найбільш доброзичливих міст світу.
Джерело:Rough Guides
Вони провели опитування у фейсбуці та інстаграмі, в якому їхні читачі проголосували за своїх фаворитів.
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Результати опитування:
- Глазго, Шотландія
- Дублін, Ірландія
- Монреаль, Канада
- Ліверпуль, Англія
- Токіо, Японія
- Ванкувер, Канада
- Копенгаген, Данія
- Дубай, Об'єднані Арабські Емірати
- Манчестер, Англія
- Мельбурн, Австралія
- Будапешт, Угорщина
До рейтингу потрапили ще Кейптаун, В'єнтьян, Веллінгтон і Атланта. Також Глазго виграло цей титул ще у 2014 році.
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