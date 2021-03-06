Ученые выяснили, что с 2020 года пандемия коронавируса значительно повлияла на путешественников. Они боятся заразиться и испытывают дискомфорт.

Путешественники стали более осторожными и менее терпимы к иностранным гражданам. Такой вывод ученых опубликовали в журнале Annals of Tourism Research.

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Туристы подсознательно ведут себя так, чтобы снизить риски, связанные с заражением.

"В частности, путешественники стали менее склонны к приключениям. Сейчас они скорее предпочитают ездить группами, покупать страховку и посещать те места, которые хорошо знают", – написали в статье.

Также те, кто боятся COVID-19, больше других склонны к национализму и ксенофобии. Они предпочитают общение с похожими на них людьми и стараются избегать иностранцев.

По мнению ученых, с окончанием карантина проблемы у человечества не закончатся.

Пандемия окажет долгосрочное психологическое воздействие на людей. Понимание новой картины мира и способность к ней приспособиться станет ключевым фактором для успеха турбизнеса в новых реалиях,

– исследовали ученые.

Министр культуры Александр Ткаченко спрогнозировал, что на восстановление туристической сферы в Украине можно рассчитывать не ранее 2023 года.