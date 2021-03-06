С 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России. Подтверждает это и данные по чартерных рейсов.

Об этом заявил президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина.

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Также он поддерживает идею вакцинации работников сферы туризма.

В будущем очередь на вакцинацию придет, но если мы сможем достичь этого в приоритетных группах в предсезонный период, то будет возможность сделать больший вклад в экономику, – заявил Ризу Перчиний.

Турция стала одной из немногих стран, которая открыла и провела туристический сезон, поскольку успела принять меры, чтобы все-таки принимать у себя туристов из-за рубежа.

В 2020 году страну посетили 16 миллионов туристов и было получено 12 миллиардов долларов доходов по туризму.

Известно, что власть в Турции будут ослаблять карантинные нормы в зависимости от эпидемической ситуации в каждой из 81 провинции. Будет четыре уровня эпидемиологической угрозы – низкий, средний, высокий и очень высокий.

До 26 мая продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Требования для въезда в Турцию: