Турция открывает туристический сезон для украинцев: названа дата
С 15 апреля туристический сезон в различных регионах Турции начнется с внутренних туристов и граждан из Украины и России. Подтверждает это и данные по чартерных рейсов.
Источник:Milliyet
Об этом заявил президент Совета региональных представителей TÜRSAB в Западной Анталии Ризу Перчина.
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Также он поддерживает идею вакцинации работников сферы туризма.
В будущем очередь на вакцинацию придет, но если мы сможем достичь этого в приоритетных группах в предсезонный период, то будет возможность сделать больший вклад в экономику, – заявил Ризу Перчиний.
Турция стала одной из немногих стран, которая открыла и провела туристический сезон, поскольку успела принять меры, чтобы все-таки принимать у себя туристов из-за рубежа.
Известно, что власть в Турции будут ослаблять карантинные нормы в зависимости от эпидемической ситуации в каждой из 81 провинции. Будет четыре уровня эпидемиологической угрозы – низкий, средний, высокий и очень высокий.
До 26 мая продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус.
Требования для въезда в Турцию:
- отрицательный результат теста на коронавирус, который необходимо сдать не раньше, чем за 72 часа до вылета рейса
- детям младше шести лет тест по-прежнему не нужен
- также не нужен тест для транзитных пассажиров, следующих в третьи государства.
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