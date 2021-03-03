Лоукост-подразделение Turkish Airlines – AnadoluJet – впервые начнет полеты в Украину с 30 марта.

Расписание предусматривает полеты четыре раза в неделю: во вторник, среду, пятницу и воскресенье. Рейсы планируют осуществляться в ночное время.

Читайте также Авиакомпания Qantas продает билеты "в никуда": стоимость таинственного рейса

Вылеты из Анкары будут выполняться в 00:30 с прибытием в Киев в 02:30. Время в пути – 2 часа.

Лоукост пока еще не открыл продажу билетов, но тарифы в системе бронирования пообещали загрузить как можно скорее.

На маршруте Анкара – Киев новый авиаперевозчик будет конкурировать с другим турецким авиалайнером – Pegasus Airlines, который летает по схожему расписанию.

Впрочем, "дочка" Turkish Airlines имеет особенность – упрощенный сервис по сравнению с материнской компанией и отсутствие бизнес-класса. Лоукост будет летать в Киев на Boeing 737-800 с максимальным количеством мест – 189.

Отметим, в Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста. Требование было введено МЗ Турции с 30 декабря 2020 года и имело силу до 1 марта. Теперь его продлили до 26 мая.