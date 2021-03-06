З 15 квітня туристичний сезон у різних регіонах Туреччини розпочнеться з внутрішніх туристів та громадян з України та Росії. Підтвержують це і дані щодо чартерних рейсів.

Про це заявив президент Ради регіональних представників TÜRSAB в Західній Анталії Ризу Перчіна.

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Також він підтримує ідею вакцинації працівників сфери туризму.

У майбутньому черга на вакцинацію прийде, але якщо ми зможемо досягти цього в пріоритетних групах у передсезонний період, то матимемо можливість зробити більший внесок в економіку,

– заявив Ризу Перчіний.

Туреччина стала однією з небагатьох країн, яка відкрила та провела туристичний сезон, оскільки встигла вжити заходів, щоб все-таки приймати у себе туристів з-за кордону.

У 2020 році країну відвідали 16 мільйонів туристів і було отримано 12 мільярдів доларів доходів з туризму.

Відомо, що влада у Туреччині буде послаблювати карантинні норми у залежності від епідемічної ситуації в кожній з 81 провінції. Буде чотири рівні епідеміологічної загрози – низький, середній, високий і дуже високий.

До 26 травня продовжили термін, коли у туристів будуть вимагати довідку з негативним результатом тесту на коронавірус.