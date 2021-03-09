Министерство здравоохранения Таиланда приняло решение о сокращении периода карантина для туристов, которые сделали прививку от коронавируса. С апреля прибывшие в страну обязаны находиться на самоизоляции не 14, а 7 дней.

Те, кто будут иметь негативный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, но не предъявят свидетельство о вакцинации, будут находиться на карантине не 14, а 10 дней.

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Для иностранных граждан, имеющих свидетельство о вакцинации, пройденное не менее чем за 14 дней и не более чем за три месяца до прибытия в Таиланд, а также имеют справку об отсутствии заражения COVID-19 по результатам анализа, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета в Таиланд, и показали отрицательный результат при анализе на COVID-19 по прибытии в Таиланд, сократить сроки карантина с 14 до 7 дней, – говорится в сообщении.

Решения были приняты 8 марта на заседании правительственного комитета по вопросам борьбы с распространением инфекционных заболеваний.

По данным Worldometer, по состоянию на 9 марта 2021 года в Таиланде обнаружено 26 501 случай заражения коронавирусом, из них 85 летальный.

Ранее власти Таиланда заявили, что разрабатывает план по сокращению до трех дней или даже полной отмены обязательного 14-дневного карантина для иностранных туристов, которые прошли вакцинацию.

Также в Таиланде после открытия границ утвердили новые налоги для туристов. Теперь страна будет взимать плату за въезд.