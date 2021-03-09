Міністерство охорони здоров'я Таїланду прийняло рішення про скорочення періоду карантину для туристів, які зробили щеплення від коронавірусу. З квітня прибулі в країну зобов'язані перебувати на самоізоляції не 14, а 7 днів.

Ті, хто матимуть негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до вильоту в Таїланд, але не пред'являть свідоцтва про вакцинацію, перебуватимуть на карантині не 14, а 10 днів.

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Для іноземних громадян, що мають свідоцтво про вакцинацію, пройдену не менше ніж за 14 днів і не більше ніж за три місяці до прибуття в Таїланд, а також мають довідку про відсутність зараження COVID-19 за результатами аналізу, зробленого не пізніше, ніж за 72 години до вильоту в Таїланд, і показали негативний результат при аналізі на COVID-19 після прибуття в Таїланд, скоротити терміни карантину з 14 до 7 днів, – йдеться у повідомленні.

Рішення були прийняті 8 березня на засіданні урядового комітету з питань боротьби з розповсюдженням інфекційних захворювань.

За даними Worldometer, станом на 9 березня 2021 року у Таїланді виявлено 26 501 випадок зараження коронавірусом, з них 85 летальний.

Раніше влада Таїланду заявила, що розробляє план зі скорочення до трьох днів або навіть повного скасування обов'язкового 14-денного карантину для іноземних туристів, які пройшли вакцинацію.

Також у Таїланді після відкриття кордонів затвердили нові податки для туристів. Тепер країна буде стягувати плату за в'їзд.