С октября курортный остров Пхукет в Таиланде будет принимать туристов, которые будут иметь прививки от коронавируса.

Источник: Insider

Также их освободят от 14-дневного карантина. К 1 сентября на курортном острове планируется вакцинировать 70% населения. Это должно помочь сформировать коллективный иммунитет.

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"Пхукет рассматривает возможность покупки китайской вакцины Sinovac Biotech, эффективность которой, согласно исследованиям, составляет 50,4%", – сообщает издание.

Финансировать это планируют несколько организаций, включая Торговую палату и Туристическую ассоциацию Пхукета.

Мы не можем больше ждать, иначе мы не выживем. Если мы пропустим зимний сезон 2021/2022, мы потеряем еще один год,

– сказал один из представителей ассоциации.

А правительство готовится принять "План 1 октября". Он предусматривает, что вакцинированые иностранные туристы смогут въезжать без необходимости прохождения карантина.

"По всей стране вакцинация стартует 14 февраля, население получит прививку AstraZeneca. Возникновение коллективного иммунитета в Таиланде стоит ожидать не ранее 2022 года", –отметило издание.

Какие сейчас условия вьизду в Таиланд

Для того, чтобы пустили в Таиланд, необходимо предоставить разрешение на въезд (Certificate of Entry) для конкретного авиарейса, также сертификат годности к полету (Fit to Fly Certificate). Кроме того, нужен отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, действительный 72 часа до вылета. Также необходимо оформить страховку от COVID-19 с минимальной суммой покрытия 100 000 долларов.

А по прибытии нужно отсидеть 14 дней в карантине. После него туристы должны сдать еще один ПЦР-тест.