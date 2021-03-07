Нидерланды изменили требования по тестированию на COVID-19 для авиапассажиров. Речь идет о тех, кто прибывает из Украины, Беларуси и других стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Теперь путешественники могут сдать только один ПЦР-тест, если он был сделан не более чем за 12 часов до посадки в самолет.

Читайте также Греция продлила локдаун и усилила карантинные ограничения

Также для пассажиров оставили предыдущие требования: прохождение сразу двух тестов. Один из них необходимо сдать методом ПЦР, не более чем за 72 часа до момента пересечения Нидерландов. Второй тест предполагает экспресс-проверку крови на антиген COVID-19. Его необходимо пройти не более чем за 4 часа до посадки в самолет.

Все тесты на коронавирус должны иметь отрицательный результат. Только тогда человека впустят в самолет.

Требования действуют для всех авиапассажиров 13 лет и старше, следующих как в Нидерланды, так и с пересадкой в ​​аэропорту Амстердама в третьи страны.

Отметим, ранее в Турции продлили срок, когда у туристов будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус. Требование имело силу до 1 марта. Теперь его продлили до 26 мая.

Также на Бали украинку Елену и россиянина Дмитрия задержали при въезде из-за подделки тестов на коронавирус.