Правительство Греции продолжило локдаун в стране, а также усилило карантинные ограничения, которые были введены через коронавирус. Новый режим будет действовать до 16 марта.

Об этом заявил заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас.

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Жесткие ограничения, которые ввели власти страны касаются и прогулок на свежем воздухе. Греческое издание Ekathimerini пишет, что жители государства теперь обязаны подавать заявки, чтобы получить разрешение покинуть дом. Впрочем, для определенных прогулок (выгул собак, пробежка, поход в магазин) есть свой личный код.

Также жителям Греции будет разрешено покупать продукты в супермаркетах, расположенных в радиусе 2 километров от дома.

Отмечается, что в столице Афинах будут закрыты неосновные магазины и школы. Большинству населения рекомендуют работать из дома.

Напомним, ранее министр туризма Греции Харрис Теохарис призвал ввести сертификаты вакцинации, чтобы восстановить массовый туризм уже этим летом.

Кроме того, Кипр несмотря на обещание так и не открылся для украинцев с 1 марта. Курортная страна отложила открытие на неопределенный срок.