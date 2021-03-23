Фавелы, водопады и очень дорогие яблоки: интересные факты о стране карнавала – Бразилии
Среди стран Южной Америки Бразилия является самой большой, как по площади, так и по численности населения. Туристы мечтают побывать здесь, но много ли им известно о ней?
Источник:"О, Море"
Редакция пообщалась с путешественником и гидом компании "Вйо" Сашей Тутовым. Он провел в Бразилии более месяца, и поделился своими 20 фактами о стране.
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Интересные факты о Бразилии
Португальский язык
Местные преимущественно общаются португальском, но в туристических местах знают английский. Саша путешествовал по стране автостопом, поэтому ему пришлось общаться на языке жестов.
Я кроме слова "спасибо" ничего на португальском не знал, поэтому включал язык жестов, когда останавливал машины, это было очень забавно. Но там люди открытые, это чувствуется, если и вы будете с открытым сердцем, то найдете общий язык, – успокаивает путешественник.
Палатки на территории национальных парков
Чтобы сэкономить на жилье – отправляйтесь в поездку с палатками, ведь их можно раскладывать на территории национальных парков. Доплачивать не придется, только надо оплатить входной билет.
Самая длинная река в мире
На территории страны течет Амазонка, которая является самой длинной и полноводной на планете.
Более 200 водопадов в одном месте
В Бразилии есть национальный парк, где есть множество водопадов на одной реке – Игуасу. Он расположен в южной части страны, увидеть эту красоту обязательно стоит каждому. Вход в парк стоит примерно 20 долларов.
Водопад Игуасу / Фото: ucnauri.com
Разные цены для местных и туристов
На входе в национальных парках можно платить совершенно разные цены, в зависимости от происхождения. Саша рассказал, что на входе к водопаду Игуасу для бразильцев вход был, например 1 доллар, для южноамериканцев 5 долларов, а для туристов из других стран 20 долларов.
Цена билета на автобус и самолет почти одинаковые
Если вы путешествуете на большие расстояния – стоит искать внутренние авиарейсы. Например, самолет из Рио-де-Жанейро к водопаду Игуасу может стоить 40 долларов, а автобус – 35, но им придется ехать двое суток.
Страна шоколада
Здесь выращивают какао. По словам Саши, на юге страны существует настоящий культ шоколада.
Страна карнавала
Ежегодно в Рио-де-Жанейро на улицах города происходит огромный Бразильский карнавал. Он длится пять дней и заканчивается за 40 дней до Пасхи.
Карнавал в Рио-де-Жанейро / Фото: dunyaatlasi.com
Здесь можно встретить украинский
В Бразилии живут иммигранты из Украины, большинство их поселений в штате Парана.
Это круто, потому что украинцы там в почете как хорошие хозяева и там такая старая украинская речь. Парень говорил, например: "Сейчас мой батюшка причимчикует и мы сможем поговорить", – вспоминает путешественник.
Рио-де-Жанейро
Один из крупнейших городов Бразилии, который поражает сочетанием колорита, красивой современной архитектуры, природы и пляжей. Саша говорит, что оно понравится даже тем, кто не любит больших городов.
Танцы на улице
Если вы не сможете приехать в Рио на период карнавала, не огорчайтесь. На выходных жители выходят на улицы города танцевать сальсу.
Вид со статуи Христа
На статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро можно подняться пешком или на фуникулере и посмотреть на пейзаж города. Вход в статую стоит 2 – 3 доллара, а подняться на фуникулере – около 10 долларов.
Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро / Фото: 1zoom.ru
Яблоки – самые дорогие фрукты
В Бразилии яблоки стоят чуть ли не больше всех других фрукты. Цена – примерно 5 долларов за килограмм.
Манго можно найти на улице
Сезон фруктов в Бразилии начинается, когда в Украине стартует зима. Саша был там в январе и феврале и говорит, что фрукты даже не надо было покупать.
Например, манго в магазине стоит 2 доллара. Ты выходишь из магазина в переулок, и там манго растут, зрелые, и такие же вкусные, – вспоминает парень.
Опасные районы
В некоторых, нетуристических районах крупных городов, не стоит ходить вечером. Здесь лучше не носить с собой много денег и дорогую технику, а еще одеваться проще.
Носите с собой два телефона
Учитывая, что в Бразилии есть опасные районы – берите два телефона: смартфон и обычный с кнопками. Именно вторым пользуйтесь на улицах, и смотрите на часы.
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Контрабанда
Юг страны – уголовный. В южной части страны, где расположен водопад Игуасу, чаще всего перевозят контрабанду.
Здесь надо быть особенно осторожными, – советует парень.
Местные поощряют ставить палатку под фонарями или прямо на заправках. Иначе путешественникам не избежать проблем.
Фавелы
Это бедные районы в крупных городах, расположенные преимущественно на холмах. Они очень густо заселены и не рады туристам.
Фавелы в Бразилии / Фото: brasil.ru
Классные дороги
Саша вспоминает, что был удивлен тем, что в Бразилии очень хорошие дороги. Он говорит, было такое, что водитель извинялся, когда заехал в маленькую ямку. И тогда путешественник смеялся, потому что вспомнил, какие дороги в карпатских селах.
Можно ехать на красный
В Бразилии есть правило – ночью водители могут ехать на красный свет. Его ввели, чтобы избежать ограблений на дороге, пока автомобиль стоит на светофоре.
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