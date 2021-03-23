Среди стран Южной Америки Бразилия является самой большой, как по площади, так и по численности населения. Туристы мечтают побывать здесь, но много ли им известно о ней?

Редакция пообщалась с путешественником и гидом компании "Вйо" Сашей Тутовым. Он провел в Бразилии более месяца, и поделился своими 20 фактами о стране.

Читайте также Неострая еда и картинка из уголовных фильмов: неожиданные факты о Мексике

Интересные факты о Бразилии

Португальский язык

Местные преимущественно общаются португальском, но в туристических местах знают английский. Саша путешествовал по стране автостопом, поэтому ему пришлось общаться на языке жестов.

Я кроме слова "спасибо" ничего на португальском не знал, поэтому включал язык жестов, когда останавливал машины, это было очень забавно. Но там люди открытые, это чувствуется, если и вы будете с открытым сердцем, то найдете общий язык, – успокаивает путешественник.

Палатки на территории национальных парков

Чтобы сэкономить на жилье – отправляйтесь в поездку с палатками, ведь их можно раскладывать на территории национальных парков. Доплачивать не придется, только надо оплатить входной билет.

Самая длинная река в мире

На территории страны течет Амазонка, которая является самой длинной и полноводной на планете.

Более 200 водопадов в одном месте

В Бразилии есть национальный парк, где есть множество водопадов на одной реке – Игуасу. Он расположен в южной части страны, увидеть эту красоту обязательно стоит каждому. Вход в парк стоит примерно 20 долларов.



Водопад Игуасу / Фото: ucnauri.com

Разные цены для местных и туристов

На входе в национальных парках можно платить совершенно разные цены, в зависимости от происхождения. Саша рассказал, что на входе к водопаду Игуасу для бразильцев вход был, например 1 доллар, для южноамериканцев 5 долларов, а для туристов из других стран 20 долларов.

Цена билета на автобус и самолет почти одинаковые

Если вы путешествуете на большие расстояния – стоит искать внутренние авиарейсы. Например, самолет из Рио-де-Жанейро к водопаду Игуасу может стоить 40 долларов, а автобус – 35, но им придется ехать двое суток.

Страна шоколада

Здесь выращивают какао. По словам Саши, на юге страны существует настоящий культ шоколада.

Страна карнавала

Ежегодно в Рио-де-Жанейро на улицах города происходит огромный Бразильский карнавал. Он длится пять дней и заканчивается за 40 дней до Пасхи.



Карнавал в Рио-де-Жанейро / Фото: dunyaatlasi.com

Здесь можно встретить украинский

В Бразилии живут иммигранты из Украины, большинство их поселений в штате Парана.

Это круто, потому что украинцы там в почете как хорошие хозяева и там такая старая украинская речь. Парень говорил, например: "Сейчас мой батюшка причимчикует и мы сможем поговорить", – вспоминает путешественник.

Рио-де-Жанейро

Один из крупнейших городов Бразилии, который поражает сочетанием колорита, красивой современной архитектуры, природы и пляжей. Саша говорит, что оно понравится даже тем, кто не любит больших городов.

Танцы на улице

Если вы не сможете приехать в Рио на период карнавала, не огорчайтесь. На выходных жители выходят на улицы города танцевать сальсу.

Вид со статуи Христа

На статую Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро можно подняться пешком или на фуникулере и посмотреть на пейзаж города. Вход в статую стоит 2 – 3 доллара, а подняться на фуникулере – около 10 долларов.



Статуя Иисуса Христа в Рио-де-Жанейро / Фото: 1zoom.ru

Яблоки – самые дорогие фрукты

В Бразилии яблоки стоят чуть ли не больше всех других фрукты. Цена – примерно 5 долларов за килограмм.

Манго можно найти на улице

Сезон фруктов в Бразилии начинается, когда в Украине стартует зима. Саша был там в январе и феврале и говорит, что фрукты даже не надо было покупать.

Например, манго в магазине стоит 2 доллара. Ты выходишь из магазина в переулок, и там манго растут, зрелые, и такие же вкусные, – вспоминает парень.

Опасные районы

В некоторых, нетуристических районах крупных городов, не стоит ходить вечером. Здесь лучше не носить с собой много денег и дорогую технику, а еще одеваться проще.

Носите с собой два телефона

Учитывая, что в Бразилии есть опасные районы – берите два телефона: смартфон и обычный с кнопками. Именно вторым пользуйтесь на улицах, и смотрите на часы.

Обратите внимание Цены для туристов, высокие пальмы и кофе: интересные факты о Колумбии

Контрабанда

Юг страны – уголовный. В южной части страны, где расположен водопад Игуасу, чаще всего перевозят контрабанду.

Здесь надо быть особенно осторожными, – советует парень.

Местные поощряют ставить палатку под фонарями или прямо на заправках. Иначе путешественникам не избежать проблем.

Фавелы

Это бедные районы в крупных городах, расположенные преимущественно на холмах. Они очень густо заселены и не рады туристам.



Фавелы в Бразилии / Фото: brasil.ru

Классные дороги

Саша вспоминает, что был удивлен тем, что в Бразилии очень хорошие дороги. Он говорит, было такое, что водитель извинялся, когда заехал в маленькую ямку. И тогда путешественник смеялся, потому что вспомнил, какие дороги в карпатских селах.

Можно ехать на красный

В Бразилии есть правило – ночью водители могут ехать на красный свет. Его ввели, чтобы избежать ограблений на дороге, пока автомобиль стоит на светофоре.