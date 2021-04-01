На Закарпатье зацвела Долина шафранов: фото
На Закарпатье в горном селе Колочава зацвела Долина шафранов. В 2021 году засцвилы цветы позже из-за холодной весны.
Источник:Укринформ
Журналисты пообщались с работником колочавского скансена, краеведом Юрием Радивиловым. По его словам, продлится пик цветения еще две недели.
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Цветут шафран на территории 3 гектара. Согласно правилам карантинной зоны, музей-скансен году не принимает посетителей, хотя работники выходят на работу.
В этом году шафран зацвели позже \ Фото с Фейсбук страницы Юрия Радивилова
Шафраны покрывают большую территорию \ Фото с Фейсбук страницы Юрия Радивилова
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