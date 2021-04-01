На Закарпатті у гірському селі Колочава зацвіла Долина шафранів. У 2021 році засцвіли квіти пізніше через холодну весну.

Журналісти поспілкувалися з працівником колочавського скансену, краєзнавцем Юрієм Радівіловим. За його словами, триватиме пік цвітіння ще два тижні. Читайте також: На Житомирщині цвіте рідкісний собачий зуб: фото Квітнуть шафрани на території 3 гектари. Згідно з правилами карантинної зони, музей-скансен цьогоріч не приймає відвідувачів, хоча працівники виходять на роботу.

Цьогоріч шафрани зацвіли пізніше \ Фото з Фейсбук сторінки Юрія Радівілова

Шафрани вкривають велику територію \ Фото з Фейсбук сторінки Юрія Радівілова Шафран Гейфеля, або шафра́н Гейфелів – це багаторічна рослина родини півникових. Вид занесений до Червоної книги України у статусі "Неоцінений". 28 березня випав сніг на Закарпатті та вкрив шафрани.

Шафрани засипало снігом \ Фото з Фейсбук сторінки Юрія Радівілова