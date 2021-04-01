На Закарпатті зацвіла Долина шафранів: фото
На Закарпатті у гірському селі Колочава зацвіла Долина шафранів. У 2021 році засцвіли квіти пізніше через холодну весну.
Джерело:Укрінформ
Журналісти поспілкувалися з працівником колочавського скансену, краєзнавцем Юрієм Радівіловим. За його словами, триватиме пік цвітіння ще два тижні.
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Квітнуть шафрани на території 3 гектари. Згідно з правилами карантинної зони, музей-скансен цьогоріч не приймає відвідувачів, хоча працівники виходять на роботу.
Цьогоріч шафрани зацвіли пізніше \ Фото з Фейсбук сторінки Юрія Радівілова
Шафрани вкривають велику територію \ Фото з Фейсбук сторінки Юрія Радівілова
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