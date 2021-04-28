Таракановский форт расположен недалеко от города Дубно Ровенской области и села Тараканов. Он был построен с основной целью защиты железной дороги Львов – Киев и был укреплением с бетонно-земляного покрова. Сложные военные и политические обстоятельства в Украине в XVIII – XIX веках требовали стратегических укреплений, таких как Таракановский форт, чтобы защитить свои земли и граждан.

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История форта Тараканов

Форт Тараканов был построен для охраны границ Российской империи во второй половине XIX века. Новую систему оборонительных линий разработал выдающийся военный инженер Эдуард Тотлебен. Согласно плану, один из важнейших укрепленных опорных пунктов на границе с Австро-Венгрией должен был быть сооружен для защиты Дубно и участка железнодорожного пути Киев – Львов. Строительные работы по проекту Эдуарда Тотлебена начались 1873 года. С имперской казны на постройку выделели 66 миллионов рублей.

Строительство было завершено лишь в 1890 году, поскольку инженера не стало. Когда члены императорской семьи прибыли, чтобы увидеть форт, им показали хорошо вооруженный укрепленный комплекс площадью 4 гектара и высотой 6 метров, мощную систему подземных уровней и современную инфраструктуру.



Таракановский форт / Фото Pinterest

Крепость была оборудована системой вентиляции, электросетью, водопроводом, системой водоотведения и даже телефонной связью. Для обслуживания потребностей гарнизона построили медицинское помещения, столовую, прачечную и пекарню. Была также гарнизонная церковь. Форт был вооружен 40 пушками разного калибра и 10 пулеметами.

Несмотря на то, что крепость была настолько мощно развита, ей не удалось выполнить миссию. Протесты среди солдат в 1905 году привели к распаду гарнизона, а сам форт был превращен в тюрьму.

Боевой дебют форта состоялся в годы Первой мировой войны, во время жестокой артиллерийской атаки российской армии. На тот момент здание находилось под властью австрийцев. За это время форт был в значительной степени разрушен. Холмы, обозначающие могилы австрийских солдат, которые защищали форт, остались по сей день в соседнем лесу.

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В 1920 году крепость принимала часть польской армии, которую войско Буденного пыталось ликвидировать. На этом этапе миссия форта была завершена.

Во время Второй мировой войны военные действия проходили мимо форта, но в послевоенные десятилетия отдел НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) оставлял проходы, залитые бетоном. До сих пор остается загадкой, что было погребено под толстым бетоном. В последующие годы форт был приспособлен для попытки хранить консервы и запасные части автомобилей. Однако эти попытки были тщетными из-за чрезмерной влажности и отсутствие вентиляции. На протяжении многих лет форт служил местом стрельбы для военных, и одновременно он начал разрушаться, превращаясь в драгоценные руины.

Что посмотреть в крепости

Таракановский форт – конструкция прямоугольной формы, больше похожа на ромб. Ее стены раньше имели высоту около 240 метров. Когда форт с внешней стороны был окружен широким и глубоким рвом. В центре форта было двухэтажное здание, в которую был присоединен длинный каменный тоннель для перевозки боеприпасов и других необходимых грузов. Тоннель сохранился до наших дней.



Тайны и легенды Тарановское форта / Фото Pinterest

Здание имело жилые, складские и хозяйственные крылья. Артиллерийские подразделения и комендант штаба форта имели свои комнаты. По периметру форта находились так называемые безопасные казематы, которые могли прижать до 800 человек.

Всего в форте было 105 казематов. Каждая область имела свои особые функции, такие как ведение боевых действий, бизнес, обеспечение складских помещений, была больница с хирургическим кабинетом, сеть колодцев для обеспечения форта питьевой водой даже при осадах.

Сеть подземных ходов, устроенных военным инженером, чтобы обеспечить убежище и удобные боевые позиции во время бомбежки, поражает даже современных военных профессионалов.

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Местные легенды о форт

Местные жители называют Таракановский форт городом призраков. Многие считают, что здесь есть привидения многих солдат, погибших в форте долгие и жутких военных лет. Местные жители говорят, что даже время там идет медленно. Чувствуется, что место живет в другом измерении.

Другая легенда рассказывает жуткую историю об нацистской лаборатории , которая была расположена в Таракановском форте во время Второй мировой войны, когда немцы оккупировали Западную Украину и проводили различные эксперименты над военнопленными с целью получения солдат со сверхдержавами. Легенда не рассказывает, добились ли успехов нацистские ученые, только считается, что перед тем, как немцы отступили из форта, они залили большое количество бетона, чтобы заполнить помещение лаборатории и скрыть все, что там происходило.



Интересные детали о Таракановский форт / Фото Pinterest

Интересные факты о Таракановский форт

Таракановский форт появится в компьютерной игре, разработкой которой занимается известная украинская компания Vostok Games.

Некоторые эпизоды известного фильма "Вождь" были сняты в Таракановском форте.

Что известно о Таракановский форт: смотрите видео

Как доехать до Таракановский форт

Найти Таракановский форт достаточно сложно, поэтому лучше спросить у местных жителей дорогу. Кроме того, лучше самим не ездить в эти места – независимо от того, как здание разрушается. Есть много местных гидов, которые предлагают свои услуги.