Здесь когда-то была засекречена советская военная база и целый город – Ивано-Франковск-16. На территории, в частности, хранились ядерные ракеты. Говорят, куратором строительства выступил Лаврентий Берия.

Читайте также Экскурсия в Зону отчуждения: чем удивит город-призрак Припять

Город расположен в 60 километрах от Ивано-Франковска вблизи Делятина. Ранее о его существовании знали лишь единицы, а попасть могли только военные.

Для того чтобы въехать в Ивано-Франковск-16 необходимо пройти контрольно-пропускной пункт и получить временный пропуск.

Машину тщательно проверяют, документы забирают. В конце концов нас пропускают, и выдают одноразовый пропуск, который действует только несколько часов, – говорится в сюжете.

Отмечается, что это за счастье, ведь когда-то гражданским даже подходить к КПП было строго запрещено.

Краевед отметил, что раньше здесь было село Луг, но за один день оттуда выселили более полутора тысяч жителей в Херсон и Николаев.

Место для секретной военной базы выбрали неслучайно: уникальное расположение делало ее неуязвимой к вражескому оружию. Объект возводили политические заключенные-смертники.

Ивано-Франковск-16 разделен на три зоны. Журналистам разрешили находиться на территории со вторым уровнем секретности – военный городок. Рядом с заброшенным госпиталем, поликлиникой, бассейном работают школа, детский сад, магазины и кафе. Все жители должны соблюдать строгого режима.

Во времена Советского Союза город полностью подчинялся Москве. На территории лицея до сих пор есть бюст Пушкину.

В городе только одна улица – Авиационная и 115 домов. Сейчас здесь живут семьи бывших советских военных и нынешних украинских. До недавнего времени здесь не было мобильной связи, – сообщает журналистка.

Третья сверхсекретная часть военного объекта расположена где-то в горах под землей.

На территории Ивано-Франковск-16 в настоящее время действует украинская военная часть, которая до сих пор обеспечивает Вооруженные силы Украины боеприпасами и ракетами, правда, уже не ядерными.

Подробнее смотрите в видео: