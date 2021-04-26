Travel24 при поддержке SKODA KAROQ предлагает вам экскурсию в Зону отчуждения. Чем удивит город-призрак Припять – читайте в материале!

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26 апреля – День Чернобыльской трагедии и Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

Город-призрак Припять

Это заброшенный город областного значения, в прошлом подчинялся Киевской области. Во время аварии на ЧАЭС население эвакуировано. Брошенные улицы города – это пустые многоэтажки, школы и стадионы, парк с аттракционами и колесом обозрения, кинотеатр и дом культуры. В городе до сих пор можно увидеть и почувствовать, как и чем жили местные.

Радиолокационная станция "Дуга" или объект "Чернобыль 2"

Пока не случилась трагедия – это был секретный объект. Здесь отслеживались самолеты и другие летательные объекты аж в приполярной области. Техника была на тот момент суперсовременной и военные могли буквально заглянуть за горизонт. Теперь же – одно из самых популярных мест среди туристов.



Радиолокационная станция "Дуга" / Фото: Getty Images

"Энергетик"

К катастрофе во Дворце культуры находился ресторан, дискотека, концертный зал, гостиница, кинотеатр, который так и не запустился, универмаг, спортзал и даже местная радиостанция.



Дом культуры "Энергетик" / Фото: wikipedia.org

Детский сад в селе Копачи

В четырех километрах от атомной станции расположен заброшенный детский сад. В этом месте эмоции переполняют, ведь мрачное зрелище дает понять, что когда-то здесь активно кипела жизнь, а потом все дети в один миг просто исчезли.



Детский сад в селе Копачи / Фото: Getty Images

Парк аттракционов

Наверное именно это место чаще всего можно увидеть на фото из Припяти. Точнее, колесо обозрения, ведь оно стало символом мертвого города. Интересно, что колесо так и не успело заработать – его запуск был запланирован на 1 мая 1986 года.



Колесо обозрения / Фото: Getty Images

Госпиталь

Это одна из наиболее отдаленных "достопримечательностей" Припяти. Не во всех палатах что-то осталось, разве что старые кровати, некоторый медицинский инвентарь и медицинские записи. Близко к зданию туристов не водят, ведь местами уровень радиации просто зашкаливает.



Операционная госпиталя в Припяти / Фото: Getty Images

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Чем добраться?

Лучше всего добраться автомобилем. Поскольку определенные участки не в лучшем состоянии, идеальным вариантом будет SKODA KAROQ, которая провезет вас в любом месте. Ее отличительной чертой является OFF ROAD – режим вождения, который переключает все вспомогательные ассистенты на внедорожный режим и включает полный привод. Также эта модель имеет АСС – адаптивный круиз-контроль, что поддерживает безопасную дистанцию до автомобиля, движущегося впереди заданной скорости, контролирует работу двигателя, ускоряет или замедляет авто при необходимости. Очень удобно, что система объединяет в себе систему круиз-контроля и контроллер расстояния на основе радара.



SKODA KAROQ / skoda-auto.ua

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Интересной экскурсии!