Там провели пресконференцію та екскурсію для ЗМІ щодо підготовки до 35-річчя аварії.

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Журналістам показали територію, нове обладнання і зробили екскурсію по Прип'яті. А також показали, чим годують у їдальні ЧАЕС.

Чим годували журналістів у зоні відчуження: Джерело: vesti.ua

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Кухарі зазначили, що таке меню на ЧАЕС не завжди – це для особливого випадку. В інші дні тут готують за традиційними рецептами.