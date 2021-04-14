Також пасажири зможуть побачити місто-привид Прип'ять. Про Зону відчуження розповість гід компанії "Чорнобиль Тур", яка спеціалізується на офіційних екскурсіях в Прип'яті та ЧАЕС.

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На шляху до Чорнобиля і назад авіалайнер пролітатиме над столицею України, тому пасажири з обох боків будуть мати можливість поспостерігати за лівим і правим берегами Києва на низькій висоті – 900 метрів.

Вартість повітряної екскурсії – 2970 гривень за одного пасажира. Залишити заявку для бронювання квитка можна на спеціальній сторінці на сайті МАУ.

Рейс виконуватиметься на регіональному реактивному літаку Embraer 195 з аеропорту Бориспіль. Ще в екскурсію входить похід на найбільший пасажирський літак в Україні Boeing 777.

Відзначимо, раніше МАУ повідомила, що 22 травня здійснить спеціальний рейс з аеропорту Одеса і назад. На висоті 10 000 метрів можна буде продегустувати вина й одеську кухню.