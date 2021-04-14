Также пассажиры смогут увидеть город-призрак Припять. О Зоне отчуждения расскажет гид компании "Чернобыль Тур", которая специализируется на официальных экскурсиях в Припяти и ЧАЭС.

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На пути в Чернобыль и обратно авиалайнер будет пролетать над столицей Украины, поэтому пассажиры с обеих сторон будут иметь возможность понаблюдать за левым и правым берегами Киева на низкой высоте – 900 метров.

Стоимость воздушной экскурсии – 2970 гривен за одного пассажира. Оставить заявку на бронирование билета можно на специальной странице на сайте МАУ.

Рейс будет выполняться на региональном реактивном самолете Embraer 195 из аэропорта Борисполь. Еще в экскурсию входит поход в крупнейший пассажирский самолет в Украине Boeing 777.

Отметим, ранее МАУ сообщила, что 22 мая осуществит специальный рейс из аэропорта Одесса и обратно. На высоте 10 000 метров можно будет продегустировать вина и одесскую кухню.