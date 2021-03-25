Чорнобильська зона стане туристичним "магнітом". Там будуть розвивати інфраструкуру – дороги, кафе та ресторани.

Про це повідомив перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Богдан Боруховський.

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За його словами, Чорнобиль – популярний туристичний об'єкт і все це там вже є. Проте цю інфраструктуру покращуватимуть.

Вже зараз там є готелі. Вони слабкі за "зірками", але чисті й акуратні. Там є їдальня, яка схожа на справжню радянську їдальню. Там смачно і всім подобається. Ми будуємо дороги. У цьому році будуть відновлені всі дороги до основних локацій. Ми робимо новий проєкт КПП, де потрібно поліпшити сервіси – щоб можна було швидко пройти пропускний пункт, відпочити, поїсти,

– зазначив Боруховський.

Для розвитку інфраструктури в Чорнобилі вже підготовлені відповідні проєкти й інвестори зацікавлені в них. У планах Кабміну – збільшувати потік туристів щорічно вдвічі.

У 2019 році, до пандемії коронавірусу, Чорнобиль відвідало 130 тисяч осіб, більшість із них – іноземці.

Водночас Чорнобильська зона – це не тільки туризм, а й унікальне місце, де 35 років природа розвивається самостійно, зазначив чиновник.

Там є 10 кілометрів зони відчуження, де динамічно розвивається індустріальний кластер. Є об’єкти, які будуються державою для поховання ядерних відходів, небезпечних відходів; є інвестпроєкти, які спрямовані на "зелену" енергетику. Також це найбільший нацпарк – 234 тисяч гектарів. Це радіологічний біосферний заповідник, де 35 років природа розвивається без людини,

– додав Боруховський.

Через пандемію коронавірусу та карантинні обмеженнями, які запровадили на Київщині, Чорнобильська АЕС змушена була перейти на особливий режим роботи.