Там провели пресс-конференцию и экскурсию для СМИ по подготовке к 35-летию аварии.

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Журналистам показали территорию, новое оборудование и совершили экскурсию по Припяти. А также показали, чем кормят в столовой ЧАЭС.

Чем кормили журналистов в зоне отчуждения: Источник: vesti.ua

Повара отметили, что такое меню на ЧАЭС не всегда – это для особого случая. В остальные дни здесь готовят по традиционным рецептам.

Туристы во время экскурсий в зону ЧАЭС могут обедать в столовых, поскольку перекусить собственной едой можно только в транспорте или в здании. А вот на улице в зоне отчуждения нельзя ни есть, ни пить, ни курить.

Украина будет развивать туризм в Чернобыльской зоне, который пострадал из-за пандемии коронавируса. Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил о важности инвестиций в зону отчуждения.