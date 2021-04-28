Некоторые "счастливчики" поделились фотографиями из своих путешествий. Эти пользователи точно знают, что такое чувство юмора!

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Ожидания и реальность в путешествиях

"Сошел с пути, чтобы посетить озеро Крейтер"


Озеро Крейтер / Фото: Nyker / depositphotos, 14to0 / reddit

"Сфотографировал Биг-Бен, когда был в Лондоне"


Биг-Бен / Фото: S.Borisov / shutterstock, 40acresandapool / reddit

"Наш вид на Гранд-Каньон"


Гранд-Каньон / Фото: Alexis DUCLOS / SIPA / EAST NEWS, BBBlaze999 / reddit

"Я ехала 21 час к горе Рейнир, а она целыми днями была затуманена"


Гора Рейнир / Фото: allybearound / reddit

"Сегодня утром посетил Тадж-Махал"


Тадж-Махал / Фото: Hackman / depositphotos, SnowWonder / reddit

"Я пролетела 13 часов, чтобы увидеть Большую Стену"


Великая Китайская стена / Фото: chungking / depositphotos, Shark-Farts / reddit

"Посетил японские ворота тории. Такая замечательная постройка"


Японские ворота тории / Фото: shirophoto / depositphotos, a_typical_guy-14 / reddit

"Впервые посетил Сент-Луис, и мне сказали, что я должен увидеть знаменитую арку "Ворота Запада""


Арка "Ворота Запада" / Фото: kennytong / depositphotos, drtythrtybass / reddit

"Я проснулся в 3 утра и поднялся на Мачу-Пикчу, чтобы быть там с восходом солнца"


Мачу-Пикчу / Фото: Leemage / EAST NEWS, ranzprinzessin / reddit

Цікаво Як кадр з фантастичного фільму: приголомшливий діамантовий пляж в Ісландії – фото та відео

"Мы посетили гору Рашмор"


Гора Рашмор / Фото: Album / Prisma / EAST NEWS, chezznul / reddit