Breiðamerkursandur – став однією з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Ісландії. І недарма тисячі фотографів запевняють, що він виглядає як щось із фантастичного фільму.

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Діамантовий пляж бере свою назву завдяки шматкам незайманого льоду, які виглядають як гігантські необрізні діаманти. Він розташований поруч із льодовиковою лагуною Йокулсарлон на південному узбережжі Ісландії, приблизно за шість годин від столиці країни Рейк'явіку.

Пляж Даймонд розташований у льодовиковій лагуні Йокульсарлон, яка наповнена величезними шматками льоду. Річ у тім, що вони постійно відламуються від Брейдамеркурййокулла (Breiðamerkurjökull), вихідного льодовика Ватнайокулла (Vatnajökull), який є найбільшим крижаним ковпаком в Європі. Шматочки цього льоду потрапляють на чорний пісок і створюють приголомшливий ефект.



Даймонд Біч в Ісландії / Фото: UnSplash

Розмір цих "діамантів" може варіюватися від розміру долоні до більшого, ніж людина. Так само з кольором – він варіюється від насиченого синього до яскраво-білого, і блискучі бірюзові відтінки між ними.



Один з шматочків льоду зблизька / Фото: Getty Images

Крім алмазних шматочків льоду, Даймонд Біч славиться тим, що ніколи не виглядав однаково в два різні дні. Оскільки лід тане, а нові шматки виводяться на берег, це місце може виглядати абсолютно по-різному.

В останні роки – це дуже популярне місце для пропозицій руки і серця, а також найбажаніша локація для користувачів Instagram.