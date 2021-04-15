Моделями у роботах фотомитця стала пишна природа Бразилії – узбережжя озер, савана, а також міські вулиці та культові споруди.

До теми Що за кадром: фотограф розкрив секрет, як створювати круті знімки

Дивовижні ефекти світла

Світло прекрасне, але швидкоплинне. А фотографія, по суті, стосується світла, адже назва походить від грецьких слів phos, що означає "світло", і graphê – "малюнок".

Природа світла відображена в роботах Вітора Скієтті. Свою серію фотографій під назвою "Непостійні скульптури" він почав створювати ще у 2015 році. Для цього він використовує техніку, відому як світловий живопис. Скієтті оточує дерева та інші природні об’єкти вогняними смугами світла, які виглядають казково-магічними.



Сяючі дерева / Фото schiettifotografia



Дерево з промінцями / Фото schiettifotografia

Як фотограф створює свої шедеври

Щоб створити свої світлові картини, Скієтті використовує довгі витримки, нейтральні фільтри та ідеально поєднує приглушене природне світла в момент, коли опускаються сутінки, зі штучним яскравим світлом від фотоспалахів.

Вибравши потрібне місце, фотограф використовує феєрверк, щоб створити смуги. Іноді йому достатньо одного пострілу, щоб покрити дерево енергійними променями.

Я використовую нейтральний фільтр щільності, щоб знайти ідеальний баланс між яскравістю блискіток і природним освітленням у сутінках. Це тонкий і обмежений баланс, який триває лише кілька хвилин щодня,

– каже Вітор.



В полоні світлових промінчиків / Фото schiettifotografia

Однак для максимального ефекту він також компонує знімки разом, об’єднуючи у фотошопі до 12 кадрів.



Палаючі іскри / Фото schiettifotografia

Вітор не визнає таких понять, як удача або талант. Натомість вважає, що є лише кропітка праця, що вимагає часу, безмежного терпіння, вміння правильно оцінювати власні помилки.



Світло серед дерев / Фото schiettifotografia

Інтеграція з природою

Фотохудожник знаходить натхнення серед дерев на вулицях рідної Бразилії, а також у більш віддалених районах. Природний фон – ідеальне полотно для абстрактних творінь фотографа.

Світло стає пензлем, простір навколо мене – полотно,

– говорить він про "Непостійні скульптури".



Магія світла / Фото schiettifotografia

Його фотографії представляють інтеграцію з природою, а не експлуатацію та віддаленість від неї. А свою роботу Вітор розглядає, як можливість привернути увагу людей до стосунків з природою і до самого життя, як сутності.



Магічний краєвид / Фото schiettifotografia



Мистецтво світла і природи / Фото schiettifotografia



Водоспад зі світла / Фото schiettifotografia



Світлова арка / Фото schiettifotografia



Сяюче коло над водою / Фото schiettifotografia



Неймовірні промінчики у воді / Фото schiettifotografia