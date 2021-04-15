Моделью в работах фотохудожника стала пышная природа Бразилии – побережья озер, саванна, а также городские улицы и культовые сооружения.
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Удивительные эффекты света
Свет прекрасный, но мимолетный. А фотография, по сути, касается света, ведь название происходит от греческих слов phos, что означает "свет", и graphê – "рисунок".
Природа света отражена в работах Витора Скиетти. Свою серию фотографий под названием "Непостоянные скульптуры" он начал создавать еще в 2015 году. Для этого он использует технику, известную как световая живопись. Скиетти окружает деревья и другие природные объекты огненными полосами света, которые выглядят сказочно-магическими.
Светящиеся деревья / Фото schiettifotografia
Дерево с лучами / Фото schiettifotografia
Как фотограф создает свои шедевры
Чтобы создать свои световые картины, Скиетти использует длинные выдержки, нейтральные фильтры и идеально сочетает приглушенный естественный свет в момент, когда опускаются сумерки, с искусственным ярким светом от фотовспышек.
Выбрав нужное место, фотограф использует фейерверк, чтобы создать полосы. Иногда ему достаточно одного выстрела, чтобы покрыть дерево энергичными лучами.
Я использую нейтральный фильтр плотности, чтобы найти идеальный баланс между яркостью блесток и естественным освещением в сумерках. Это тонкий и ограниченный баланс, который длится всего несколько минут в день,
– говорит Витор.
В плену световых лучиков / Фото schiettifotografia
Однако для максимального эффекта он также компонует снимки вместе, объединяя в фотошопе до 12 кадров.
Горящие искры / Фото schiettifotografia
Витор не признает таких понятий, как удача или талант. Зато считает, что есть только кропотливый труд, требующий времени, безграничного терпения, умения правильно оценивать собственные ошибки.
Свет среди деревьев / Фото schiettifotografia
Интеграция с природой
Фотохудожник находит вдохновение среди деревьев на улицах родной Бразилии, а также в более отдаленных районах. Естественный фон – идеальное полотно для абстрактных творений фотографа.
Свет становится кистью, пространство вокруг меня – полотно,
– говорит он о "Непостоянных скульптурах".
Магия света / Фото schiettifotografia
Его фотографии представляют интеграцию с природой, а не эксплуатацию и удаленность от нее. А свою работу Витор рассматривает, как возможность привлечь внимание людей к отношениям с природой и к самой жизни, как сущности.
Магический пейзаж / Фото schiettifotografia
Искусство света и природы / Фото schiettifotografia
Водопад из света / Фото schiettifotografia
Световая арка / Фото schiettifotografia
Сияющий круг над водой / Фото schiettifotografia