Breiðamerkursandur – стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Исландии. И недаром тысячи фотографов уверяют, что он выглядит как нечто из фантастического фильма.

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Бриллиантовый пляж берет свое название благодаря кускам нетронутого льда, которые выглядят как гигантские необрезные бриллианты. Он расположен рядом с ледниковой лагуной Йокулсарлон на южном побережье Исландии, примерно в шести часах от столицы страны Рейкьявика.

Пляж Даймонд расположен в ледниковой лагуне Йокульсарлон, которая наполнена огромными кусками льда. Дело в том, что они постоянно отламываются от Брейдамеркурййокулла (Breiðamerkurjökull), выходного ледника Ватнайокулла (Vatnajökull), который является самым ледяным колпаком в Европе. Кусочки этого льда попадают на черный песок и создают потрясающий эффект.



Даймонд Бич в Исландии / Фото: UnSplash

Размер этих "бриллиантов" может варьироваться от размера ладони к большему, чем человек. Так же с цветом – он варьируется от насыщенного синего до ярко-белого, и блестящие бирюзовые оттенки между ними.



Один из кусочков льда вблизи / Фото: Getty Images

Кроме алмазных кусочков льда, Даймонд Бич славится тем, что никогда не выглядел одинаково в два разных дня. Поскольку лед тает, а новые куски выводятся на берег, это место может выглядеть совершенно по-разному.

В последние годы – это очень популярное место для предложений руки и сердца, а также желанная локация для пользователей Instagram.

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