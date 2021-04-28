Деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!

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Очікування і реальність у подорожах

"Зійшов зі шляху, щоб відвідати озеро Крейтер"


Озеро Крейтер / Фото: Nyker / depositphotos, 14to0 / reddit

"Сфотографував Біг-Бен, коли був у Лондоні"


Біг-Бен / Фото: S.Borisov / shutterstock, 40acresandapool / reddit

"Наш вид на Гранд-Каньйон"


Гранд-Каньйон / Фото: Alexis DUCLOS / SIPA / EAST NEWS, BBBlaze999 / reddit

"Я їхала 21 годину до гори Рейнір, а вона цілими днями була затуманена"


Гора Рейнір / Фото: allybearound / reddit

"Сьогодні вранці відвідав Тадж-Махал"


Тадж-Махал / Фото: Hackman / depositphotos, SnowWonder / reddit

"Я пролетіла 13 годин, щоб побачити Велику Стіну"


Велика Китайська стіна / Фото: chungking / depositphotos, Shark-Farts / reddit

"Відвідав японські ворота торії. Така чудова споруда"


Японські ворота торії / Фото: shirophoto / depositphotos, a_typical_guy-14 / reddit

"Вперше відвідав Сент-Луїс, і мені сказали, що я повинен побачити знамениту арку "Ворота Заходу""


Арка "Ворота Заходу" / Фото: kennytong / depositphotos, drtythrtybass / reddit

"Я прокинувся о 3 ранку та піднявся на Мачу-Пікчу, щоб бути там зі сходом сонця"


Мачу-Пікчу / Фото: Leemage / EAST NEWS, ranzprinzessin / reddit

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"Ми відвідали гору Рашмор"


Гора Рашмор / Фото: Album / Prisma / EAST NEWS, chezznul / reddit