Деякі "щасливчики" поділились світлинами зі своїх подорожей. Ці користувачі точно знають, що таке почуття гумору!
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Очікування і реальність у подорожах
"Зійшов зі шляху, щоб відвідати озеро Крейтер"
Озеро Крейтер / Фото: Nyker / depositphotos, 14to0 / reddit
"Сфотографував Біг-Бен, коли був у Лондоні"
Біг-Бен / Фото: S.Borisov / shutterstock, 40acresandapool / reddit
"Наш вид на Гранд-Каньйон"
Гранд-Каньйон / Фото: Alexis DUCLOS / SIPA / EAST NEWS, BBBlaze999 / reddit
"Я їхала 21 годину до гори Рейнір, а вона цілими днями була затуманена"
Гора Рейнір / Фото: allybearound / reddit
"Сьогодні вранці відвідав Тадж-Махал"
Тадж-Махал / Фото: Hackman / depositphotos, SnowWonder / reddit
"Я пролетіла 13 годин, щоб побачити Велику Стіну"
Велика Китайська стіна / Фото: chungking / depositphotos, Shark-Farts / reddit
"Відвідав японські ворота торії. Така чудова споруда"
Японські ворота торії / Фото: shirophoto / depositphotos, a_typical_guy-14 / reddit
"Вперше відвідав Сент-Луїс, і мені сказали, що я повинен побачити знамениту арку "Ворота Заходу""
Арка "Ворота Заходу" / Фото: kennytong / depositphotos, drtythrtybass / reddit
"Я прокинувся о 3 ранку та піднявся на Мачу-Пікчу, щоб бути там зі сходом сонця"
Мачу-Пікчу / Фото: Leemage / EAST NEWS, ranzprinzessin / reddit
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"Ми відвідали гору Рашмор"
Гора Рашмор / Фото: Album / Prisma / EAST NEWS, chezznul / reddit