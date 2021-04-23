Вестмінстерське абатство не єдине унікальне місце, що трансформувалося у центри вакцинації від COVID-19. По всьому світу визначні пам'ятки йдуть на таке, щоб допомогти урядам якнайшвидше охопити більшу кількість людей.
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16 унікальних пам'яток світу, які перетворили на місця вакцинації
Стадіон "Янкі" в Бронксі
Бейсбольний стадіон, що є домашньою ареною клубу Головної ліги бейсболу "Нью-Йорк Янкіз", перетворили на мегазаклад вакцинації, який ввів понад 80 000 доз.
Зазначається, що протягом сезону бейсболу стадіон буде працювати як місце вакцинації із соціально віддаленими місцями для гри.
Янкі-Стедіум в Бронксі став місцем вакцинації / Фото: Getty Images
Сіті-Філд у Квінсі
Сіті-Філд – місце вакцинації / Фото: Getty Images
Фенвей-Парк у Бостоні
Табло цього бейсбольного стадіону замість рахунку ігор Red Sox показує кількість введених там вакцин.
Табло Фенвей-Парк / Фото: Getty Images
Стадіон "Уемблі" в Лондоні
Стадіон Уемблі / Фото: Getty Images
Стадіон "Доджер" у Лос-Анджелесі
Тут були ряди водіїв, які очікували отримати свої вакцини. Знову відвідувати ігри, охочі зможуть сидячи в соціально дистанційних "капсулах" від двох до шести людей.
Стадіон "Доджер" став місцем вакцинації / Фото: Getty Images
Самбодром у Ріо-де-Жанейро
Зазвичай тут проходить всесвітньо відомий парад карнавалів, але не цьогоріч.
Самбодром у Ріо / Фото: Getty Images
Каннський палац фестивалів та конференцій
Місце розташування Каннського кінофестивалю перетворили на центр вакцинації.
Каннський палац / Фото: Getty Images
Музей природознавства в Нью-Йорку
З 23 квітня він став місцем, де люди можуть отримати щеплення.
Музей природознавства / Фото: Getty Images
Ратуша Стокгольма у Швеції
Зазвичай тут проводяться бенкети Нобелівської премії, але зараз тут проводиться вакцинація.
Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images
Музей Каподімонте в Неаполі
Люди очікують на свою чергу / Фото: Getty Images
Статуя Христа Спасителя у Бразилії
Моніка Калазанс, 54-річна медсестра, була першою людиною з Бразилії, яка отримала вакцину. І зробила вона це саме біля статуї.
Медсестра отримала щеплення біля статуї Христа Спасителя / Фото: Getty Images
Вестмінстерське абатство в Лондоні
Під час свого візиту герцог і герцогиня Кембридзькі зустрілися як з представниками охорони здоров'я, так і з людьми, які отримують щеплення. 10 років тому вони одружилися тут.
Вестмінстерське абатство стало пунктом вакцинації / Фото: Getty Images
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Стара Північна церква в Бостоні
Церква відома тим, що демонструвала два ліхтарі, щоб сигналізувати про рух британських солдатів для північної їзди Пола Ревера. Подія, що спричинила американську революцію.
Люди отримують щеплення у Старій Північній церкві / Фото: Getty Images
Підземна каплиця Блекбернського собору у Великій Британії
У Блекбернському соборі вакцинують людей / Фото: Getty Images
Собор Солсбері у Великій Британії
Процес вакцинації супроводжувала жива органна музика. Музичний керівник собору обрав твори Баха, Генделя та Пахельбела.
Люди можуть вакцинуватися у соборі Солсбері / Фото: Getty Images
Стоянка Діснейленду в Анахаймі, штат Каліфорнія
Діснейленд був закритий у березні 2020 року, але його планують відкрити 30 квітня.
Стоянка Діснейленду стала місцем вакцинації / Фото: Getty Images