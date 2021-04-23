Вестминстерское аббатство не единственное уникальное место, которое трансформировалось в центры вакцинации от COVID-19. По всему миру достопримечательности идут на такое, чтобы помочь правительству как можно быстрее охватить большее количество людей.

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Стадион "Янки" в Бронксе

Бейсбольный стадион, является домашней ареной клуба Главной лиги бейсбола "Нью-Йорк Янкиз", превратили в мегазаведение вакцинации, который ввел более 80 000 доз.

Отмечается, что в течение сезона бейсбола стадион будет работать как место вакцинации с социально отдаленными местами для игры.



Янки-Стэдиум в Бронксе стал местом вакцинации / Фото: Getty Images

Сити-Филд в Квинсе

Еще один бейсбольный стадион, что стал пунктом вакцинации для жителей Нью-Йорка, которым исполнилось 75 лет.



Сити-Филд – место вакцинации / Фото: Getty Images Фенвэй Парк в Бостоне Табло этого бейсбольного стадиона вместо счётов игр Red Sox показывает количество введенных там вакцин.

Табло Фенвэй Парк / Фото: Getty Images Стадион "Уэмбли" в Лондоне



Стадион Уэмбли / Фото: Getty Images

Стадион "Доджер" в Лос-Анджелесе

Здесь были ряды водителей, которые ожидали получить свои вакцины. Опять посещать игры, желающие смогут сидя в социально дистанционных "капсулах" от двух до шести человек.



Стадион "Доджер" стал местом вакцинации / Фото: Getty Images

Самбодром в Рио-де-Жанейро

Обычно здесь проходит всемирно известный парад карнавалов, но не в этом году.



Самбодром в Рио / Фото: Getty Images

Каннский дворец фестивалей и конференций

Место расположения Каннского кинофестиваля превратили в центр вакцинации.



Каннский дворец / Фото: Getty Images

Музей естествознания в Нью-Йорке

С 23 апреля он стал местом, где люди могут получить прививку.



Музей естествознания / Фото: Getty Images

Ратуша Стокгольма в Швеции

Обычно здесь проводятся банкеты Нобелевской премии, но сейчас здесь проводится вакцинация.



Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images

Музей Каподимонте в Неаполе



Люди ожидают своей очереди / Фото: Getty Images

Статуя Христа Спасителя в Бразилии

Моника Калазанс, 54-летняя медсестра, была первым человеком из Бразилии, который получил вакцину. И сделала она это именно у статуи.



Медсестра получила прививку у статуи Христа Спасителя / Фото: Getty Images

Вестминстерское аббатство в Лондоне

Во время своего визита герцог и герцогиня Кембриджские встретились как с представителями здравоохранения, так и с людьми, которые получают прививки. 10 лет назад они поженились здесь.



Вестминстерское аббатство стало пунктом вакцинации / Фото: Getty Images

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Старая Северная церковь в Бостоне

Церковь известна тем, что демонстрировала два фонаря, чтобы сигнализировать о движении британских солдат для северной езды Пола Ревера. Событие, которое повлекло американскую революцию.



Люди получают прививки в Старой Северной церкви / Фото: Getty Images

Подземная часовня Блекбернского собора в Великобритании



В Блекбернском соборе вакцинируют людей / Фото: Getty Images

Собор Солсбери в Великобритании

Процесс вакцинации сопровождала живая органная музыка. Музыкальный руководитель собора выбрал произведения Баха, Генделя и Пахельбела.



Люди могут вакцинироваться в соборе Солсбери / Фото: Getty Images

Стоянка Диснейленда в Анахайме, штат Калифорния

Диснейленд был закрыт в марте 2020 года, но его планируют открыть 30 апреля.



Стоянка Диснейленда стала местом вакцинации / Фото: Getty Images