Вестминстерское аббатство не единственное уникальное место, которое трансформировалось в центры вакцинации от COVID-19. По всему миру достопримечательности идут на такое, чтобы помочь правительству как можно быстрее охватить большее количество людей.
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16 уникальных достопримичательностей мира, что превратили в места вакцинации
Стадион "Янки" в Бронксе
Бейсбольный стадион, является домашней ареной клуба Главной лиги бейсбола "Нью-Йорк Янкиз", превратили в мегазаведение вакцинации, который ввел более 80 000 доз.
Отмечается, что в течение сезона бейсбола стадион будет работать как место вакцинации с социально отдаленными местами для игры.
Янки-Стэдиум в Бронксе стал местом вакцинации / Фото: Getty Images
Сити-Филд в Квинсе
Еще один бейсбольный стадион, что стал пунктом вакцинации для жителей Нью-Йорка, которым исполнилось 75 лет.
Сити-Филд – место вакцинации / Фото: Getty Images
Фенвэй Парк в Бостоне
Табло этого бейсбольного стадиона вместо счётов игр Red Sox показывает количество введенных там вакцин.
Табло Фенвэй Парк / Фото: Getty Images
Стадион "Уэмбли" в Лондоне
Стадион Уэмбли / Фото: Getty Images
Стадион "Доджер" в Лос-Анджелесе
Здесь были ряды водителей, которые ожидали получить свои вакцины. Опять посещать игры, желающие смогут сидя в социально дистанционных "капсулах" от двух до шести человек.
Стадион "Доджер" стал местом вакцинации / Фото: Getty Images
Самбодром в Рио-де-Жанейро
Обычно здесь проходит всемирно известный парад карнавалов, но не в этом году.
Самбодром в Рио / Фото: Getty Images
Каннский дворец фестивалей и конференций
Место расположения Каннского кинофестиваля превратили в центр вакцинации.
Каннский дворец / Фото: Getty Images
Музей естествознания в Нью-Йорке
С 23 апреля он стал местом, где люди могут получить прививку.
Музей естествознания / Фото: Getty Images
Ратуша Стокгольма в Швеции
Обычно здесь проводятся банкеты Нобелевской премии, но сейчас здесь проводится вакцинация.
Ратуша Стокгольма / Фото: Getty Images
Музей Каподимонте в Неаполе
Люди ожидают своей очереди / Фото: Getty Images
Статуя Христа Спасителя в Бразилии
Моника Калазанс, 54-летняя медсестра, была первым человеком из Бразилии, который получил вакцину. И сделала она это именно у статуи.
Медсестра получила прививку у статуи Христа Спасителя / Фото: Getty Images
Вестминстерское аббатство в Лондоне
Во время своего визита герцог и герцогиня Кембриджские встретились как с представителями здравоохранения, так и с людьми, которые получают прививки. 10 лет назад они поженились здесь.
Вестминстерское аббатство стало пунктом вакцинации / Фото: Getty Images
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Старая Северная церковь в Бостоне
Церковь известна тем, что демонстрировала два фонаря, чтобы сигнализировать о движении британских солдат для северной езды Пола Ревера. Событие, которое повлекло американскую революцию.
Люди получают прививки в Старой Северной церкви / Фото: Getty Images
Подземная часовня Блекбернского собора в Великобритании
В Блекбернском соборе вакцинируют людей / Фото: Getty Images
Собор Солсбери в Великобритании
Процесс вакцинации сопровождала живая органная музыка. Музыкальный руководитель собора выбрал произведения Баха, Генделя и Пахельбела.
Люди могут вакцинироваться в соборе Солсбери / Фото: Getty Images
Стоянка Диснейленда в Анахайме, штат Калифорния
Диснейленд был закрыт в марте 2020 года, но его планируют открыть 30 апреля.
Стоянка Диснейленда стала местом вакцинации / Фото: Getty Images