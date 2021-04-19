Агентство проанализировало данные 77 воздушных ворот по всему миру. Их исследование показало разницу между самыми низкими, и самыми высокими ценами на ПЦР-тесты – она достигает 396 долларов.

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По данным Skytrax, самый дорогой ПЦР-тест в японском аэропорту Кансай – 404 доллара, а самый дешевый в индийском аэропорту Мумбаи для пассажиров внутренних рейсов – 8 долларов.

За небольшую плату можно сделать тест в Риге – 44 доллара. Во многих немецких аэропортах плата составляет около 80 долларов, а в Великобритании ПЦР-тесты в аэропорту колеблются между 82 и 135 долларами.

Агентство считает, что российские аэропорты предлагают самые доступные тарифы. ПЦР-тест с временем ожидания результата 12 часов – от 22 долларов в Ростове-на-Дону, а в Домодедово – до 30. Стандартное тестирование методом ПЦР в Шереметьево – 23 доллара, а ускоренное (2 часа) – 36.

В странах СНГ самые низкие тарифы установлены в Минске – 15 долларов, и столице Казахстана Нур-Султана – 20 долларов.

Отмечается, что в обоих киевских аэропортах Борисполь и Жуляны предлагают пройти тест за 40 долларов.



Цены на ПЦР-тесты в различных аэропортах мира / Фото: Skytrax

От чего зависит цена?

Анализ Skytrax показал, что высокие цены в развитых странах, где существенную роль играют затраты на инфраструктуру, заработную плату работников и расходы лабораторий. Некоторые государства взимают налоги с тестов, что также отражается на их стоимости. Например, в Великобритании в цену включены 20% НДС.

При этом в дополнение к стандартным ПЦР-тестам появились другие виды проверки (тесты на антиген, иммунохроматографический анализ, петлевая изотермическая амплификация ДНК и РНК, тест на нуклеиновые кислоты). По данным организации, расширение видов тестов позволит снизить время на тестирование и сохранить при этом высокий уровень точности, как при использовании ПЦР-тестов.