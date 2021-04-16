Теперь купить авиабилеты нельзя на все маршруты из аэропорта Борисполь в Германию – Берлин, Ганновер, Нюрнберг, Гамбург, Дюссельдорф, Мюнхен, Штутгарт. Также продажа закрыта на маршруты из Киева в Копенгаген, Стокгольм и Остраву.

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Маршрутная сеть из Львова сократилась путем рейсов в Аликанте, Лодзь, Бергамо, Париж и Прагу.

Закрытие продаж билетов обычно происходит, когда авиаперевозчик отказывается от полетов и отменяет рейсы. Сейчас это может быть из-за низкого спроса на маршруты в Европу, поскольку страны ЕС до сих пор не назвали дату открытия своих границ для граждан Украины.

Как вернуть деньги?

При отмене рейсов SkyUp уже несколько месяцев зачисляет средства на баланс в личном кабинете пассажира на своем сайте. Этот кредит можно использовать для покупки новых билетов и услуг авиакомпании.

Также можно вывести деньги обратно на карту. Для этого нужно дождаться зачисления их на баланс, а затем через сайт авиакомпании отправить претензию. Деньги вернут после ее рассмотрения на карту, с которой оплачивался билет.

Если пассажир купил билет в агентской сети, для уточнения процедуры возврата необходимо обратиться в офис, в котором оформлялось бронирования.

Напомним, ранее SkyUp запустил новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в специальный пакет или мягкую сумку.

Также украинский лоукостер летом запустит масштабную полетную программу в Тирану – столицу Албании. Рейсы будут осуществляться сразу из четырех городов Украины.