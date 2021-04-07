SkyUp постоянно пытается улучшить уровень обслуживания и комфорт своих клиентов. Именно поэтому авиакомпания запускает новую услугу по упаковке нескольких предметов ручной клади в специальный пакет или мягкую сумку.

В январе 2021 года SkyUp увеличил допустимый вес основного места ручной клади с 7 до 9 килограммов. Зато ограничил число вещей одним чемоданом для дешевых тарифов Basic.

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В результате принадлежности: дамская сумочка, сумка для ноутбука, зонтик, книга или пакет с товарами Duty Free необходимо было вложить в основное место ручной клади.

Однако если пассажир имел с собой небольшой рюкзак, у него не всегда получалось вместить в нем принадлежности или покупки в аэропорту.

Чтобы путешественники могли выполнить нововведения, лоукостер начал продавать пакеты за 1 доллар и большие мягкие сумки с габаритами стандартной ручной клади 55х40х20 сантиметров за 10 долларов, в которые можно вложить несколько небольших вещей.



SkyUp предлагает пассажирам новую услугу по перевозке ручной клади / Фото: SkyUp

Что делать, если вещи не помещаются?

По правилам авиакомпании, их необходимо сдать в багаж (30 долларов при оплате заранее и 45 долларов в аэропорту).

Также можно приобрести дополнительное место ручной клади с габаритами 55х40х20 сантиметров и весом до 9 килограмм (12 долларов при оплате заранее и 25 долларов в аэропорту).

Отметим, ранее SkyUp получил разрешение на выполнение новых рейсов – в Ташкент, Хельсинки, Бодрум и Баку.