SkyUp постійно намагається покращити рівень обслуговування та комфорт своїх клієнтів. Саме тому авіакомпанія запускає нову послугу з упакування кількох предметів ручної поклажі в спеціальний пакет або м'яку сумку.

У січні 2021 року SkyUp збільшив дозволену вагу основного місця ручної поклажі з 7 до 9 кілограмів. Натомість обмежив число речей однією валізою для найдешевших тарифів Basic.

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Як результат додаткові речі: дамська сумочка, сумка для ноутбука, парасолька, книга або пакет з товарами Duty Free необхідно було вкласти в основне місце ручної поклажі.

Однак якщо пасажир мав з собою невеликий рюкзак, у нього не завжди виходило вмістити в ньому додаткові речі або покупки в аеропорту.

Щоб мандрівники могли виконати нововведення, лоукостер почав продавати пакети за 1 долар і великі м'які сумки з габаритами стандартної ручної поклажі 55х40х20 сантиметрів за 10 доларів, в які можна вкласти декілька невеликих речей.



SkyUp пропонує пасажирам нову послугу з перевезення ручної поклажі / Фото: SkyUp

Що робити, якщо речі не вміщаються?

За правилами авіакомпанії, їх необхідно здати в багаж (30 доларів при оплаті заздалегідь і 45 доларів в аеропорту).

Також можна придбати додаткове місце ручної поклажі з габаритами 55х40х20 сантиметрів і вагою до 9 кілограмів (12 доларів при оплаті заздалегідь і 25 доларів в аеропорту).

Відзначимо, раніше SkyUp отримав дозвіл на виконання нових рейсів – до Ташкента, Гельсінкі, Бодруму та Баку.